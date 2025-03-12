Volkswagen готов производить вооружения на своих заводах

Генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Он сказал об этом в интервью радиостанции NDR и телеканалу ZDF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливер Блуме

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Оливер Блуме

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Господин Блуме отметил, что VW внимательно изучает растущие оборонные потребности Германии, в том числе в том, что касается транспортных средств для армии. Он также напомнил, что компания уже производила их ранее. При этом, по его словам, конкретных планов в этом отношении пока нет.

У концерна есть опыт военного производства. Кроме снабжения вермахта во время Второй мировой войны он производил Volkswagen Type 181 для западногерманской армии. Кроме того, военные транспортные средства производит СП принадлежащей ему компании MAN Truck & Bus и концерна Rheinmetall.

В прошлом году VW столкнулся с серьезными проблемами из-за снижения спроса на автомобили, особенно на электромобили, и усиления конкуренции с китайскими компаниями. В конце года концерн объявил о масштабной программе сокращения расходов. Также сообщалось, что VW рассматривает разные возможности, включая передачу части заводов китайским автопроизводителям.

Яна Рождественская