Ольга Скоробогатова стала первым зампредом ВТБ

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назначена на пост первого зампреда ВТБ (MOEX: VTBR). Решение принято на заседании наблюдательного совета ВТБ 10 марта, сообщает пресс-служба банка.

«Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей»,— сказал глава ВТБ Андрей Костин. Ольга Скоробогатова будет отвечать за вопросы стратегического развития и партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.

О возможном назначении госпожи Скоробогатовой на должность сообщали источники «Ъ» в феврале. Переговоры с ЦБ и подготовка документов для назначения начались еще в конце января—начале февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Круговорот первого зампреда».