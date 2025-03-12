Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и движимое имущество холдинга «Главпродукт», принадлежащего бизнесмену с гражданством США Леониду Смирнову. Под арест попали также акции и доли более 30 юридических лиц, входящих в состав холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Под арест не попало 80% ежемесячной заработной платы Леонида Смирнова. У компаний холдинга арестованы средства, за исключением тех, что предназначены для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат работникам и уплаты налогов. Также под арест попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям.

Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Генпрокуратуры к господину Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые контролируют российские структуры холдинга. Генпрокуратура также требует изъять 100% долей в уставных капиталах ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол», которые являются основными структурами группы. Предварительные слушания назначены на 18 апреля.

«Главпродукт» был создан гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым в 1999 году. Компания специализировалась на выпуске мясной, рыбной, молочной и овощной продукции, а также консервов. 15 октября 2024 года был обнародован указ Владимира Путина о передаче во временное управление Росимуществу активов «Главпродукта». Об иске Генпрокуратуры стало известно 6 марта. По версии надзора, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за границу 1,3 млрд руб. в качестве дивидендов и по инструкциям владельца противодействовали представителям Росимущества.

Подробнее читайте в материале «Сдавайте ваши "главпродукты"».