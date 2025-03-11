Бюджет набирает ход

Опережающее авансирование по госконтрактам и ускоренные госзакупки в феврале продолжились, следует из данных Минфина об исполнении федерального бюджета в первые два месяца года. Из-за этого дефицит вырос до 2,7 трлн руб.— это более чем вдвое выше показателя, заложенного на весь 2025 год. Впрочем, возможной проблемой для бюджета выглядит не этот временный всплеск расходов, который, как и в прежние два года, должен прекратиться по завершении «сезона авансов», а упавшие цены на нефть при заметно укрепившемся рубле. В Минфине признают риски снижения нефтегазовых доходов «вследствие ослабления ценовой конъюнктуры» и допускают вероятность большего, чем запланировано, итогового дефицита бюджета-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник, 11 марта, Минфин сообщил, что дефицит бюджета в январе—феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП, при запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. Таким образом, годовой ориентир по этому показателю перевыполнен за два месяца более чем вдвое. При доходах января—февраля в размере 5,3 трлн руб. (плюс 6% к такому же периоду 2024-го) расходы федерального бюджета составили 8 трлн руб. (плюс 31%).

Такое существенное превышение расходов над доходами было, впрочем, ожидаемым. Как писал “Ъ”, столь внушительный дефицит вызван применяемой властями уже третий год практикой опережающего авансирования предстоящих бюджетных трат.

При этом если за январь 2025-го было потрачено 4,4 трлн руб. (месячный дефицит — 1,7 трлн руб.), то в феврале уже меньше — 3,6 трлн руб. (дефицит — 1 трлн руб.), то есть основные авансы пришлись на первый месяц года. По госзакупкам (учтены в общем объеме расходов) ситуация более ровная: 1,5 трлн руб. в январе и 1,3 трлн руб. в феврале.

В Минфине заверяют, что январское опережающее финансирование в итоге «не повлияет на квартальную траекторию» исполнения бюджета, то есть далее ситуация с расходами должна выровняться, как это было в 2023–2024 годах. Отметим, что в 2025-м дефицит по двум «авансовым» месяцам года все же больше, чем это было в 2024 году,— 1,3% ВВП против 0,6% ВВП — и сопоставим с ситуацией в 2023-м (1,4%).

Меньше определенности сейчас наблюдается по доходам бюджета, точнее, по их нефтегазовой части.

Основные, ненефтегазовые поступления по итогам двух месяцев 2025-го показали устойчивый рост, увеличившись с 3,41 трлн до 3,78 трлн руб. (плюс 11%). Как и в прошлом году, стабильно растут сборы НДС (наряду с НДПИ этот налог составляет основу федерального бюджета) — плюс 8% год к году, 2,02 трлн руб.

Однако нефтегазовые доходы бюджета относительно первых двух месяцев прошлого года сократились на 4% — с 1,62 трлн до 1,56 трлн руб. Это выше базового размера нефтегазовых поступлений (минимально необходимый для покрытия расходов уровень, определяемый из цены отсечения нефти Urals в $60 за баррель). Но, как признал в своем сообщении Минфин, «существуют риски снижения» этой части бюджетных поступлений «вследствие ослабления ценовой конъюнктуры».

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Поясним, бюджет на 2025 год верстался исходя из экспортной цены на российскую нефть в $69,7 за баррель. Пока же она ниже запланированного уровня. В январе, по данным Минэкономики, средняя цена Urals была равна $67,7, а в феврале — лишь $61,7 за баррель. На прошлой неделе замминистра финансов Владимир Колычев отмечал, что сейчас Минфин видит среднюю цену нефти в 2025 году ближе к $60 — и, если нынешняя ситуация сохранится, итоговый дефицит бюджета может быть больше запланированного, но при этом не превысит 1% ВВП.

Отметим, что пока нефтегазовым доходам бюджета не помогает и рубль, ослабление которого способно увеличить налоговые поступления от экспорта. За последний месяц рубль вырос к доллару на 10,5%, и сейчас его курс держится ниже 90 руб./$ (установленное Центробанком на среду, 12 марта, соотношение валют — 86,6 руб./$). При этом заложенный при формировании бюджета-2025 курс равен 96,5 руб./$.

Отметим, что текущее укрепление рубля эксперты объясняют как «потеплением» по части геополитики, так и ростом чистых продаж валютной выручки экспортерами в феврале на 25% к январю.

И как минимум на этот фактор валютного рынка денежные власти РФ в теории способны влиять с помощью изменения нормативов продажи выручки. Однако крепкий рубль является сильным дезинфляционным фактором — а сдерживание темпов роста цен является безусловным приоритетом ЦБ и правительства.

Вадим Вислогузов