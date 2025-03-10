От перестановки камер суммы не меняются

Закон, принятый полгода назад для ужесточения контроля за дорожными камерами, на работу систем фиксации нарушений почти не повлиял. Исследование “Ъ” показало, что некоторые регионы просто переставили комплексы на другие места, переоформили документы и снова используют их для вынесения штрафов. На местах, выяснил “Ъ”, звучат идеи расширить полномочия регионов и упростить процедуру установки новых камер. В МВД предлагают «окрашивать» деньги от штрафов с комплексов, направляя их исключительно на повышение безопасности движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» (197-ФЗ), запустившие реформу системы автоматической фиксации нарушений ПДД, заработали 1 сентября 2024 года. В законе появились закрытый перечень мест размещения камер (очаги аварийности, перекрестки, выделенные полосы и т. д.), минимальные расстояния от предупреждающих знаков до зоны фиксации и т. д. Снимки и видео с камер теперь передаются сразу в МВД, регионам доступ к информации закрыли. Накануне вступления закона в силу глава ГИБДД Михаил Черников пообещал «подчистить камеры, которые работают неэффективно». Независимые эксперты прогнозировали, что с дорог придется убрать 50–70% комплексов.

Чтобы узнать, сбылся ли прогноз, “Ъ” запросил у регионов данные о работе систем фиксации нарушений. Напомним, водительские штрафы с камер сегодня являются самым массовым административным правонарушением: в 2024 году было вынесено более 237 млн постановлений.

В Москве за полгода число камер не поменялось, рассказали “Ъ” в ЦОДД. В городе более 6 тыс. комплексов, выявляющих дорожные нарушения. Перед 1 сентября город вместе с ГИБДД проверил места установки камер, новым нормам они соответствовали. В Подмосковье полгода назад было 1,85 тыс. камер, столько же их и сейчас.

До вступления в силу закона региональный минтранс выявил 87 мест, где приборы стояли с нарушениями, их переставили на новые места.

Не произошло изменений и в Санкт-Петербурге, рассказали “Ъ” в городском комитете по транспорту (парк камер остался таким же — 1,5 тыс. штук). В Удмуртии по-прежнему 172 камеры: 7 из них перенесены в новые места, еще 10 перенесут в этом году. Власти Якутии перевесили 15 из 140 камер, общий парк устройств не поменялся. В Марий Эл количество комплексов прежнее — 220 камер, 97 из них передислоцировали.

В Челябинской области за полгода камер стало больше на 144 штуки (всего 1,9 тыс.). На девяти участках устройства в этом году перенесут на новые согласованные места, сообщили в областном министерстве общественной безопасности. В Курской области число камер выросло до 242 штук (на 10 камер больше, чем было на 1 сентября). В Воронежской области купили 59 новых стационарных камер, теперь их 288 штук. В Чувашии число камер за полгода выросло на 50 штук, до 360 штук. В Крыму на 1 сентября 2024 года работало около 850 камер, 100 отключили из-за требований закона, но в новых местах поставили еще 150 камер. Власти Дагестана планируют разместить 500 новых камер на аварийно-опасных местах, перекрестках и пешеходных переходах. В Краснодарском крае и Тамбовской области власти также намерены увеличить парк устройств.

В ряде регионов камер стало больше, но часть из них не работают. В конце февраля 2025 года начальник УМВД Приморья Александр Табакаев говорил о 238 камерах на дорогах (на 17 штук больше, чем в декабре 2024 года), но 134 из них не участвуют в вынесении штрафов из-за отсутствия документации. В Пермском крае число мест с камерами за полгода выросло с 240 до 255, но на 36 местах приборы используются для контроля транспортного потока (штрафы не выносятся), рассказал директор краевого центра безопасности дорожного движения Александр Власов. В Краснодарском крае из-за несоответствия требованиям закона отключили 111 камер из 2,26 тыс.

Под действие закона попали не более 10–15% камер в каждом регионе, подытоживает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Для водителей особо ничего не поменялось, хотя ожидания были, конечно, большие».

Судя по полученным “Ъ” комментариям, регионы хотели бы получить новые возможности по использованию комплексов. Нужно вернуть практику, когда регионы могли пользоваться данными с камер для мониторинга транспорта, считает Александр Власов. В Марий Эл уверены, что нужно разрешить размещать комплексы на опасных поворотах, около школ и на участках дорог с ограниченной видимостью. Власти Курской области жалуются, что 197-ФЗ не позволяет ставить камеру «превентивно», до появления очага аварийности. Часть регионов сетуют на усложнившийся и растянувшийся на несколько месяцев процесс согласования мест установки камер.

«Действие закона направлено не на уменьшение или увеличение количества камер, а на безопасность движения и создание условий для снижения смертности,— заявил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по транспорту, один из разработчиков 197-ФЗ Павел Федяев (ЕР).— Количество камер не имеет значения, это инструмент регулирования аварийности». Депутат считает, что с момента вступления в силу закона прошло мало времени, но, если у регионов есть идеи, как поправить закон, комитет готов их рассмотреть.

Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) считает закон несовершенным и полагает, что необходима «санация» всех камер, «большой процент комплексов надо просто убрать».

Господин Нилов призывает «убрать всю коммерцию», имея в виду концессии в регионах по установке и эксплуатации камер. Напомним, в некоторых регионах, например в Подмосковье, компании получают доход, зависящий от числа вынесенных и оплаченных штрафов.

«Только часть доходов в виде штрафов за нарушения, поступающих в дорожные фонды, направляется на обеспечение безопасности,— отметил глава МВД Владимир Колокольцев 5 марта на министерской годовой коллегии.— В ряде регионов значительная доля таких средств тратится на покрытие затрат коммерческих организаций в рамках концессионных соглашений. Полагаем необходимым законодательно урегулировать вопрос использования указанных средств исключительно на комплексное решение задачи по снижению аварийности». Министр напомнил, что президент еще в 2016 году поручал правительству разработать соответствующий законопроект.

Иван Буранов, корсеть “Ъ”