Физруков не пускают в математику

Правительство намерено одобрить законопроект, позволяющий учителям получать дополнительное профобразование только в государственных учреждениях. Такое ограничение — ответ на растущую популярность частных дистанционных курсов, которые не всегда дают реальные знания. По мнению экспертов, проблему некачественной профподготовки можно решить государственной аккредитацией курсов и программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект положительного отзыва на поправки к закону «Об образовании». Их 11 февраля внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов.

Законопроект запрещает школьным учителям получать дополнительное профобразование (ДПО) в частных организациях.

Кроме того, повышать квалификацию они смогут только по своему основному профилю педагогической деятельности. Для приобретения новой квалификации в сфере педагогики или управления образовательными организациями учителя должны будут проходить полноценную переподготовку. Все это, по мнению депутатов, «повысит качество не только подготовки педагогических кадров, но и образования в целом».

ДПО бывает двух видов. Повышение квалификации — это краткосрочные программы от 16 часов, которые расширяют знания специалиста по уже знакомой ему теме. Переподготовка — полноценное изучение новой профессии или значительное расширение компетенций уже освоенной, здесь учеба занимает минимум 250 часов. Российские учителя должны проходить курсы повышения квалификации минимум раз в три года.

Правительственная комиссия согласна, что инициатива «позволит повысить качество ДПО педагогических работников». Однако в отзыве говорится, что законопроект нуждается в доработке. Прежде всего необходимо создать федеральный реестр программ ДПО по педагогическим специальностям. Затем подготовить список организаций, которые имеют право заниматься переподготовкой и повышением квалификации учителей (причем в отзыве не говорится, что это должны быть только госорганизации). Подготовить оба перечня должно будет Минпросвещения.

Депутатская инициатива — это ответ на растущую популярность дистанционных курсов ДПО, говорит завлабораторией проблем непрерывного развития педагогических кадров Российской академии образования Раис Загидуллин. «Сейчас такой дистант выгоден всем. Директору не надо искать замену уехавшему на учебу педагогу. Учителю не надо никуда уезжать, да и не придется тратить время и силы на получение новых знаний. А тем, кто выдает дипломы ДПО, достаточно просто один раз записать видеокурс»,— объясняет эксперт. В результате на рынке появилось множество некачественных курсов, говорит он.

Напомним, в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) заявил, что «схемы фиктивной переподготовки педагогов» привели к дефициту квалифицированных учителей. По его данным, за последние восемь лет более 1,3 млн учителей прошли дистанционные платные курсы, получив новую квалификацию, в результате чего «физкультурники начали преподавать математику». Господин Володин выразил надежду, что депутатская инициатива сможет решить эту проблему.

Однако актуальная версия законопроекта никак не помешает учителю физкультуры стать математиком.

«У всех учителей унифицированный профстандарт "Педагог". Он одинаковый у преподавателя химии и учителя музыки»,— напоминает господин Загидуллин. Поэтому учителю музыки достаточно будет пройти краткий курс повышения квалификации, чтобы совершенно законно преподавать химию. Впрочем, эксперт считает, что это не такой уж плохой вариант на фоне дефицита учительских кадров в стране.

«Такая профпереподготовка позволяет ликвидировать кадровые дефициты,— согласна проректор по допобразованию МПГУ Дарья Кудрявцева.— Особенно это актуально для сельской школы, когда один педагог ведет несколько предметов».

Госпожа Кудрявцева считает, что запрет на подготовку учителей в частных организациях избыточен и не поможет кардинально повысить качество ДПО. «Необходимо вернуть государственное регулирование качества подготовки и государственную аккредитацию самих программ. Это позволит избежать появления массы частных фирм, занимающихся, по сути, просто выдачей документов»,— предлагает она.

Полина Ячменникова