Командира «Русича» приговорили к пожизненному сроку в Финляндии

Окружной суд Хельсинки признал гражданина России Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году и приговорил к пожизненному лишению свободы, сообщил «Ъ» адвокат Александр Почуев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Господин Торден был замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Подразделение в 2014–2015 годах участвовало в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Как считает обвинение, в сентябре 2024 года подразделение «Русича» убило 22 и ранило 4 военнослужащих ВСУ. Также утверждается, что ДШРГ вывесила украинский флаг на КПП, а затем обстреляла грузовик и легковой автомобиль армии Украины. Всего бывшего замкомандира обвиняют в пяти военных преступлениях.

Воислав Торден не признал вину. Защита считает, что он стал объектом политического преследования.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года. Изначально его обвинили в нарушении миграционного законодательства, однако, пока он находился под стражей, власти Украины попросили экстрадировать россиянина в связи с делом о военных преступлениях. Финляндия отказала в выдаче фигуранта, так как на Украине не соблюдаются права человека. Судебный процесс над Воиславом Торденом начался 5 декабря 2024 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Особо тяжкий "Русич"».

Никита Черненко