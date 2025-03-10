Электромобили теряют заряд

Продажи новых электромобилей в январе и феврале оказались сильно хуже, чем у всего авторынка в целом. К «выдохшемуся спросу» добавились эффект прошлогодней высокой базы, индексация утильсбора, высокие кредитные ставки и в целом снижение интереса к электромобилям. Эксперты и аналитики не видят предпосылок к улучшению ситуации, прогнозируя падение рынка на 30–40% по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи новых легковых электромобилей в феврале сократились в три раза год к году, до 617 штук, подсчитали в «Автостате». Негативная тенденция длится второй месяц подряд и значительно превышает снижение рынка легковых машин в целом. По данным агентства, за январь—февраль продажи электромобилей упали на 63%, до 1,27 тыс. штук, тогда как весь авторынок — на 9,3%, до 167,11 тыс. штук. Если в январе—феврале прошлого года доля чистых электромобилей составляла 1,8% от общих продаж, то теперь — 0,8%, уточняет гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Эксперт поясняет, что на динамику продаж электромобилей повлиял как «выдохшийся спрос», который сказывается на авторынке в целом (см. “Ъ” от 6 марта), так и эффект высокой базы.

В прошлом году в преддверии изменения правил ввоза автомобилей импортеры увеличивали поставки, поясняет эксперт. Кроме того, считает господин Целиков, электромобили не приживаются на российском рынке как массовое явление: такие машины скорее средство передвижения в городе, чем на дальние расстояния.

На снижение спроса также повлияла индексация ставок утильсбора в январе: цены на электромобили стали значительно выше, говорит начальник отдела продаж автомобилей «Автодом Электро» Исраел Мгдесян. «В среднем они стали дороже почти на 670 тыс. руб.»,— уточняет коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. К тому же, напоминает топ-менеджер, январь и февраль традиционно не отличает высокий спрос на любые транспортные средства, тем более электромобили, которые в холодное время года быстрее теряют ресурс батареи.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что на рынок электромобилей продолжают негативно влиять высокая ключевая ставка и ожидание возвращения премиальных моделей ушедших брендов. Кроме того, многие популярные бренды с прошлого года нельзя ввозить юридическими лицами из-за отсутствия официального представительства, указывает директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх.

Лидер продаж электромобилей на российском рынке по итогам января—февраля — китайский Zeekr (суббренд Geely) с долей 36,6% рынка, поставляемый в страну по параллельному импорту. По данным «Автостата», продажи машин бренда сократились на 72% год к году, до 464 штук. На втором месте бренд Evolute, реализация которого сократилась на 59%, до 114 электромобилей (доля рынка 9%). Топ-3 замыкает Avatr (суббренд Changan, доля 8,6%), увеличивший продажи на 6%, до 109 штук. Следом идут «Москвич» и ORA (входит в концерн Great Wall): реализация первого сократилась на 74%, до 97 штук (доля 7,6%), второго — выросла на 38%, до 81 штуки (доля 6,4%). «Из статистики видно, что дилеры распродают запасы прошлых лет — 98% продаж приходится на машины 2023–2024 годов выпуска»,— уточняет господин Целиков.

Объемы продаж гибридных автомобилей, по словам Сергея Целикова, превышают показатели по чисто электрическим примерно в три раза. Абсолютных цифр эксперт не приводит.

«На российский рынок гибриды, по сути своей, “ложатся” лучше и не привязаны к ежедневным зарядкам. Последовательные гибриды — до тысячи километров пробега, можно спокойно путешествовать по стране. Это полноценная замена бензиновых автомобилей, тогда как электромобили — нет»,— рассуждает эксперт. Господин Мелюх подтверждает, что интерес потребителей немного смещается в сторону гибридов. Их доля в продажах увеличивается преимущественно за счет роста доли премиального сегмента, поясняет топ-менеджер.

Аналитики и дилеры смотрят на рынок электромобилей текущего года пессимистически. Сергей Целиков считает, что предпосылок к росту продаж в сегменте сейчас нет и по итогам 2025 года вероятно снижение более чем на 30%, до 10–12 тыс. штук. Аналогичного мнения придерживается и господин Мгдесян. Николай Иванов считает, что рынок просядет минимум на 30–40%. «Тренд на электрификацию значительно изменился. Это стало очевидно еще год назад, когда Toyota публично заявила, что продолжит выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подобные тенденции наблюдаются практически повсеместно, за исключением Китая»,— добавляет топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко