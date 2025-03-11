Пивовары Карибского моря

Повышение в десять раз пошлин на пиво из «недружественных» стран подталкивает российских импортеров диверсифицировать каналы поставок. Вслед за китайскими и вьетнамскими напитками дистрибуторы планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики. Участники рынка считают, что полноценно заменить подорожавшее пиво из Евросоюза такие напитки не смогут, а дорогая логистика вряд ли позволит значительно сэкономить на стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, импортер алкоголя — ООО «Мировой трейдер» — получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light, изготавливаемые Cerveceria Nacional Dominicana — крупным производителем Доминиканской Республики. Напитки будут завозиться в тарах объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров, закупаемых в основном компаниями общепита.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель считает, что поставки пива из Доминиканы и других экзотических стран — это скорее вынужденное решение из-за повышения импортных пошлин. С начала 2025 года ставка на ввоз продукции из «недружественных» стран увеличилась в десять раз — с €0,1 за 1 литр до €1. Ранее российские импортеры начали поставлять пиво из Вьетнама под марками Tiger, Saigon Lager, Bia Lac Viet (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года).

По оценкам председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана, многие импортеры пива потеряли до 90% своего ассортимента из-за ограничений на поставки из Чехии, Германии, Бельгии и других «недружественных» стран. В ближайшее время можно ожидать большое количество пива из стран, не имеющих пивных традиций и откуда ранее поставки не совершались, прогнозирует основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Однако не стоит рассчитывать, что такие напитки будут значительно дешевле по цене, так как логистика для дальних стран весьма недешевая с учетом сегодняшних проблем с логистикой, добавляет он.

В то же время, по мнению эксперта, пиво из таких стран едва ли заменит продукцию из ЕС, к чьим брендам привязаны российские потребители. Алексей Аксель не исключает, что из-за резкого подорожания пива из ЕС российский потребитель перейдет на крафтовое пиво местного производства, которое обычно стоит дешевле зарубежных аналогов.

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), в ассортименте торговых сетей на долю импортного пива приходится 35–40%. Внутри этого сегмента прослеживается тенденция к росту продукции из дружественных стран, отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Так, по его данным, на долю пива из Китая, Мексики, Таиланда, Вьетнама приходится совокупно 3–4%.

В «Ленте» сообщили “Ъ”, что в 2024 году более 60% продаж всего пива в сети приходилось на напитки из Германии, Чехии и Бельгии, но сейчас эта доля ниже из-за подорожания такой продукции. Ритейлер уже наблюдает снижение ассортимента пива из Европы. В то же время, как ожидают в «Ленте», спрос потребителей будет переключаться на пиво локального производства, а также на продукцию из Азии и стран ближнего зарубежья. Так, доля китайского пива в сети в 2024 году выросла на 2%.

По данном государственной таможенной службы КНР, в 2024 году поставки пива из этой страны в Россию выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн. Рост импорта пива из Китая растет за счет его относительной дешевизны, объясняет независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По словам Даниила Бримана, китайское пиво в основном подходит для ресторанов азиатской кухни или премиального сегмента ритейла.

По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году в РФ было произведено 789 млн декалитров пива, что на 10,3% больше год к году. По данным исследовательской компании «Нильсен», в январе 2025 года натуральные продажи пива выросли на 7,9% год к году, денежные — на 27,1%.

Владимир Комаров