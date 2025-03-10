Путин утвердил выплаты до 6 млн руб. для участников боев в Донбассе с инвалидностью

Получившим инвалидность участникам боев в Донбассе, которые начались в 2014 году, будут направлены разовые выплаты. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Невар / РИА Новости Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Бойцы, получившие инвалидность первой группы, получат выплату 6,05 млн руб., второй — 5,2 млн руб., третьей — 4,4 млн руб.

Сегодня господин Путин также освободил от призыва на военную службу россиян, которые воевали на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Распоряжение поручено премьеру Михаилу Мишустину.

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