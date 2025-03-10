С дорожных знаков сняли вывески

Росстандарт опубликовал очередной ГОСТ с требованиями к новым дорожным знакам. “Ъ” обнаружил в нем запрет рекламы гостиниц, мотелей, кемпингов и автосервисов на указателях. По мнению представителей туриндустрии, подобная информация на знаках важна для водителей на фоне развития внутреннего автотуризма. Эксперт считает, что разработчики ГОСТа ввели запрет для исключения «конфликта интересов», поскольку частный бизнес в регионах нередко рекламировал свои объекты за счет бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В базе данных Росстандарта опубликована новая версия ГОСТ 52290-2024, где записаны требования к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков. Стандарт станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе применять его уже сейчас — взамен старого стандарта 52229-2004.

Ранее, как сообщал “Ъ”, был утвержден ГОСТ 52289, в котором появились новые типы знаков, в том числе таблички «Глухие», «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие», вертикальный знак «Стоп-линия», совмещенный знак «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку». Регионы могут применять его уже сегодня.

Новый ГОСТ 52290 носит скорее технический характер, однако “Ъ” обнаружил в нем любопытное нововведение. На знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам) нельзя будет сообщать про мотели, кемпинги, гостиницы и станции техобслуживания. Причина такого запрета неизвестна: пояснений со стороны разработчиков не поступало (документ готовили ЦОДД Москвы и Российский институт стандартизации). При этом они сохранили разрешение указывать на знаках направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский поддерживает запрет.

«Любая коммерческая информация должна уходить с дорожных знаков,— заявил он “Ъ”.— Пусть она не отвлекает водителей. Тем более сейчас все есть в навигаторах».

«Это несвоевременная идея,— возражает вице-президент Ассоциации туроператоров АТОР Сергей Ромашкин.— Когда мы говорим о развитии автомобильного туризма, необходимо упростить дорогу ко всем нужным туристам объектам, включая гостиницы. Указатели как раз и работают на эту задачу. Конечно, у всех есть навигаторы, но не везде есть связь». Господин Ромашкин указывает, что автомобильный туризм в России ежегодно растет на 10–15%. Есть и отдельная программа развития придорожной инфраструктуры, напоминает он, частью которой являются дорожные знаки.

«Предполагаю, что опцию выкинули из стандарта в связи с тем, что на знаках раньше фактически рекламировался частный бизнес. А указатели ставятся за бюджетные средства,— предполагает господин Ромашкин.— Из-за этого возникал, по сути, конфликт интересов, который сейчас устраняется».

В регионах бывают случаи, когда бизнесмены «договариваются» с местными дорожниками, чтобы на щит нанесли указатель «мотель» или «кемпинг», подтверждает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Очень много таких знаков в глубинке,— говорит он.— Такие указатели, конечно, не какая-то серьезная проблема, но иногда они выглядят комично. По этой причине, думаю, весь потенциальный бизнес отсюда решили убрать, оставив достопримечательности и музеи».

Отметим, что в сети можно найти большое количество фирм, которые предлагают рекламировать объекты на отдельном знаке желтого или зеленого цвета, который размещается снизу «официальной» таблички. Это формально не противоречит ГОСТу.

Соответствие знаков и разметки ГОСТам проверяет ГИБДД. В случае нарушений дорожная организация может быть оштрафована по ст. 12.34 КоАП на сумму до 300 тыс. руб. Госдума планирует повысить штраф до 1 млн руб., законопроект прошел первое чтение.

Иван Буранов