Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов «из глубинки» в столичные вузы
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, так как университеты этих городов принимают студентов «со всей страны» и тем самым увеличивают прием на платные места. Такие вузы, сказала она, «штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку труда.
Валентина Матвиенко
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Давайте поставим задачу в течение пяти лет... набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома»,— сказала она на совещании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политике (цитата по «Ведомостям»).
Валентина Матвиенко добавила, что у части выпускников, приехавших поступать из регионов, не получилось найти работу по специальности. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников»,— сказала она.
В начале февраля 2025 года глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с президентом предлагал «нацелить на задачи государства» платный прием в вузы. Он пояснял: более трети кредитов на платное обучение выдается студентам экономических и юридических направлений, что не соответствует запросу рынка на кадры. Президент Владимир Путин в конце декабря 2024 года указывал на необходимость увеличить число специалистов в области инженерного дела. По его поручению, в ближайшие три года вузы страны должны подготовить около миллиона таких работников, а к 2030 году число специалистов в этой сфере должно вырасти до 1,8 млн.