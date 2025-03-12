Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов «из глубинки» в столичные вузы

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, так как университеты этих городов принимают студентов «со всей страны» и тем самым увеличивают прием на платные места. Такие вузы, сказала она, «штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет... набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома»,— сказала она на совещании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политике (цитата по «Ведомостям»).

Валентина Матвиенко добавила, что у части выпускников, приехавших поступать из регионов, не получилось найти работу по специальности. «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников»,— сказала она.

В начале февраля 2025 года глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с президентом предлагал «нацелить на задачи государства» платный прием в вузы. Он пояснял: более трети кредитов на платное обучение выдается студентам экономических и юридических направлений, что не соответствует запросу рынка на кадры. Президент Владимир Путин в конце декабря 2024 года указывал на необходимость увеличить число специалистов в области инженерного дела. По его поручению, в ближайшие три года вузы страны должны подготовить около миллиона таких работников, а к 2030 году число специалистов в этой сфере должно вырасти до 1,8 млн.

Полина Мотызлевская