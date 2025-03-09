Деньги не идут в землю

Негативные последствия отмены массовой льготной ипотеки затронули и рынок земли под жилищную застройку. По итогам 2025 года в сегмент будет вложено около 200 млрд руб., что на 82% меньше, чем годом ранее, прогнозируют консультанты. Из-за падения спроса на жилье в новостройках девелоперам стало трудно рассчитывать расходы на реализацию новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что объем инвестиций в площадки под девелопмент жилой недвижимости по итогам 2025 года может сократиться на 82% год к году, до 200 млрд руб., “Ъ” сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate. Этот тренд фиксируют и в консалтинговой компании NF Group.

Ключевым фактором, сокращающим инвестиционную активность в сегменте жилья, является удорожание проектного финансирования, отмечает гендиректор консалтинговой компании Ricci Андрей Постников. Усложняет ситуацию растущая себестоимость строительства, добавляет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. В таких условиях, продолжает господин Постников, девелоперы сокращают бюджеты на приобретение площадок под застройку.

Несмотря на сложившуюся конъюнктуру, за первые несколько недель 2025 года число инвестиционных сделок с жилой недвижимостью увеличилось почти вдвое год к году, около 90% покупателей — это девелоперы и частные инвесторы, отмечает директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли консалтинговой компании Nikoliers Тимур Рывкин. По его словам, постоянное пополнение земельного банка является необходимым для долгосрочного развития застройщиков. Однако темпы запуска новых жилых проектов в целом по России не вселяют оптимизма.

По подсчетам госкомпании «Дом.РФ», в феврале 2025 года девелоперы начали строительство объектов общей площадью 2,5 млн кв. м — это на 31% меньше год к году.

Замедляет объемы вложений стремительно падающий спрос на квартиры в новостройках по всей стране после отмены летом прошлого года массовой льготной ипотеки. В феврале 2025 года в целом по России выдано жилищных кредитов на общую сумму 127 млрд руб., что на 53,3% меньше год к году, следует из данных Frank RG. Ситуация уже привела к затоваренности на крупных региональных рынках (см. “Ъ” от 30 января). Пока ипотека остается недоступной для населения, застройщики не могут рассчитывать на увеличение темпов продаж, констатирует директор по продажам девелоперской компании Dogma Жанна Белянкина.

Увеличение объемов вложений в площадки под строительство жилья возможно после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения стоимости проектного финансирования, при этом корректировка ипотечных ставок в этом процессе не играет главной роли, считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Повысить инвестиционную привлекательность жилой недвижимости может стабилизация себестоимости строительства и рост платежеспособности широкого круга покупателей, добавляет директор по развитию консалтинговой компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

Тем временем на фоне сложившейся ситуации девелоперы начинают переориентироваться на другие сегменты недвижимости, например складской, говорит Жанна Белянкина. По ее словам, вместе с активным развитием маркетплейсов и онлайн-торговли растет и потребность в складских объектах. К 2030 году только в Москве и Подмосковье жилыми девелоперами будет построено 4,3 млн кв. м складской недвижимости, прогнозируют в CMWP.

София Мешкова