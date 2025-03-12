Суджа возвращается в Россию

Спустя семь месяцев после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область над райцентром Суджа снова водружен российский флаг. 12 марта в сети появились кадры беспрепятственного перемещения военнослужащих ВС РФ по центральной площади города. По некоторым данным, оказавшаяся под угрозой окружения украинская группировка сумела отступить через госграницу в соседнюю Сумскую область. В Минобороны РФ пока не спешат говорить о полном освобождении райцентра, но подтверждают стремительное продвижение российских частей.

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Сразу несколько видеозаписей, которые свидетельствуют о контроле ВС РФ над центральной частью Суджи, появились утром 12 марта в Telegram-каналах российских военкоров. По данным журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, флаги возле администрации райцентра водрузили бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 2-й отдельной бригады специального назначения.

«Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено»,— написал военкор.

Чуть позже он добавил, что противник наносит по Судже «неизбирательные удары с применением ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS»: «Просто кроют город. Все в стиле Киевского режима».

Ранее во вторник, 11 марта, американский Forbes со ссылкой на неназванный источник сообщил, что украинским формированиям удалось покинуть Курскую область, избежав окружения. По всей видимости, речь идет об отходе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ из котла, едва не образовавшегося в результате наступления ВС РФ к югу и северо-западу от Суджи (см. “Ъ” от 10 марта).

Напомним, тогда под угрозой окружения оказалась десятитысячная украинская группировка. Этому предшествовала операция «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород.

По данным «РИА Новости», за несколько суток более 800 бойцов преодолели 15 км под землей и 9 марта вышли на поверхность на территории газоизмерительной станции «Суджа», которая находится прямо на границе с Украиной.

В Минобороны РФ пока не спешат говорить об установлении полного контроля над Суджей, однако военное ведомство уже сообщило об освобождении сразу нескольких населенных пунктов, вплотную прилегающих к райцентру: с севера — села Казачья Локня, а также хуторов 1-й и 2-й Княжий, с востока — поселка Мирный, с юго-востока — слободы Замостье. От границы последней до центра Суджи около километра.

Днем 12 марта ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данные, которые поступают от военных, свидетельствуют о «хорошей динамике». «Наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков»,— добавил представитель Кремля.

Андрей Прах