Бананы могут быть включены в список сельхозпродукции России

Минсельхоз России работает над включением бананов в список сельхозпродукции. В 2026 году их уже могут начать выращивать в Ставропольском крае, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Решается вопрос на уровне правительства РФ о том, чтобы продукцию, то есть бананы, причислить к сельхозпродукции. Потому что, вы понимаете, что такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал»,— сказал господин Измалков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, бананы должны стать сельхозкультурой в России, чтобы их выращивание предполагало меры господдержки.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается инициатива по строительству тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур в Невинномысске. Уже определен земельный участок, и сейчас решается вопрос подведения к нему коммуникаций, добавил Сергей Измалков.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что выращивать в России бананы «дороговато», однако многие отечественные аграрии готовы и на этот шаг, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными производителями.

Под проект по выращиванию бананов в Невинномысске было выделено 46 га земли. Как сообщил глава города Михаил Миненков, урожай рассчитывают собирать три раза в год. Генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов считает эти планы вполне реальными при условии, что проекту будет оказана господдержка и в нем будут активно участвовать ученые.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Необходимо включить их в перечень продуктов импортозамещения”».