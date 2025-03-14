Лукашенко: Россия никогда не потеряет Белоруссию

Москва никогда не потеряет Минск, если почувствует душу белорусского народа и вспомнит об историческом единстве двух наций, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он находится в российской столице с первым рабочим визитом после переизбрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Беларусь Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа, а я знаю, я же начал с людей старшего возраста, они это хорошо чувствуют, они знают, мы жили в одном государстве»,— сказал господин Лукашенко в ходе выступления в Совфеде России. Трансляция велась на YouTube-канале News.By.

По его словам, несмотря на желание хороших отношений с Евросоюзом и США, связь республики с Россией всегда будет в приоритете. Если Белоруссии придется выбирать, она всегда останется на стороне России, подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в стране нет русофобии и ко всем гражданам РФ относятся с уважением. «Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России»,— добавил он.

Накануне, 13 марта, в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран также провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве. На совместной пресс-конференции они рассказали о нюансах урегулирования конфликта на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».