Песков призвал отказаться от розовых очков по поводу помощи США Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на приостановку американской помощи, у Киева остается еще очень много оружия. Он призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу возможного отказа США от поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается»,— сказал Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.

По словам пресс-секретаря, даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия. Представитель Кремля подчеркнул: против России идет квази- и прокси-война.

Ранее встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме закончилась скандалом. 4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные. Вчера, 10 марта, американский президент заявил, что почти готов возобновить обмен данными разведки. Как ожидается, этот вопрос может быть поднят во время переговоров американской и украинской делегации в Саудовской Аравии, которая должна пройти сегодня.

Подробнее о том, чего ждут от переговоров — в материале «Украинский мир ищут на Востоке».