Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Додика

Государственное агентство расследований и охраны (SIPA) получило от прокуратуры Боснии и Герцеговины приказ оказать содействие в аресте президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича, а также председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича, сообщает портал «Аваз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам пресс-секретаря SIPA Елены Миовчич, приказ уже поступил в агентство. «Это их дело, их служебная записка, их приказ. На данном этапе я больше ничего сказать не могу»,— коротко прокомментировала госпожа Миовчич.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планировалось, господин Додик на заседании не присутствовал.