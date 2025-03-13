Прекращения огня не найдется

13 марта президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и ответил на главный, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, вопрос: состоится ли немедленное прекращение огня на всей линии соприкосновения российских и украинских войск на 30-дневный по крайней мере срок? Нет, не состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин виднелся из-за приоткрытой двери

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин виднелся из-за приоткрытой двери

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Большой Кремлевский дворец в своем максимальном количестве приехали не только белорусские журналисты (их максимальный пул отличается от максимального российского раза, впрочем, в три — в меньшую сторону), но и западные коллеги, которых Кремль с некоторых пор снова, как и раньше, до войны, аккредитует на мероприятия с участием Владимира Путина. В Москве, впрочем, остались и работают сейчас не все западные журналисты, что были раньше, аккредитация многих, особенно немецких и французских, прекращена в рамках взаимного обмена, а точнее, размена ими между Россией и странами ЕС. Но информагентства, такие как AP, AFP и, конечно, «Синьхуа», представлены достойно.

Белорусские журналисты накануне, как обычно, заселились в московскую, но все-таки родную гостиницу «Полесье», а президент Белоруссии остановился, и тоже как обычно, в усадьбе «Майндорф» на Рублево-Успенском шоссе. Раньше он предпочитал гостиницу «Минск» на улице Горького, но, когда улицу Горького переименовали в Тверскую, а «Минск» — в «Интерконтиненталь», вскоре охладел к ним ко всем.

Ожидание начала переговоров не было, кстати, изнурительным. Уже в 13:30 (а сбор журналистов был назначен к 12:00–12:30) ограниченный контингент российских и белорусских журналистов позвали в Зеленую гостиную, где должны были начаться переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе. Причем состав оказался крайне узким — в Зеленой гостиной стояли только два кресла, в то время как на переговорах в узком составе, как правило, присутствуют по крайней мере министр иностранных дел и помощник президента.

Причем они-то, то есть Сергей Лавров и Юрий Ушаков, как скоро выяснилось, присутствовали, то есть вошли в помещение и стали оглядываться с немного, честно говоря, растерянным видом.

— Зачем я сюда пришел? — сам себя спросил Сергей Лавров.

Вопрос, как всегда, был по существу.

Он, кажется, не ожидал, что ему предлагают постоять вместе с журналистами.

— Может, пойдем? — Юрий Ушаков кивнул Сергею Лаврову на приоткрытую парадную дверь, которую традиционно охраняли для красоты два рослых гвардейца из роты почетного караула.

Из-за этой двери в какой-то момент должен был показаться Владимир Путин, а пока показалась только открытая бутылка вина на высоком столике в глубине комнаты.

— Да нет, давай хоть послушаем умных людей,— предложил господин Лавров.

Замечание вряд ли относилось к журналистам.

Тем не менее послушать журналистов пришлось.

Так, я сразу спросил Юрия Ушакова, правда ли, что он только что говорил, что Стив Уиткофф, который прилетел в Москву для переговоров о прекращении огня, на самом деле не является посредником в российско-украинских переговорах. Эта новость несколько минут назад наделала шума этажом выше, в просторном пресс-центре.

— Ну да,— неожиданно подтвердил Юрий Ушаков.— Он же является представителем президента США по Ближнему Востоку.

— Да, такой у него официальный титул,— подтвердил резко вступившийся за коллегу Сергей Лавров.

— А неофициальный? Он же и до этого приезжал в Москву как переговорщик по российско-украинскому вопросу? — пытался уточнить я.

— Приезжал,— не стал спорить Юрий Ушаков.

Это было единственное, с чем он, кажется, готов был согласиться. Да, приезжал.

— И сейчас он приезжает обсуждать не Ближний Восток?

— Ну и что? — возражал Юрий Ушаков.— Сюда многие кто приезжают.

Больше всего меня удивляло, что господин Ушаков настаивает на том, что Стив Уиткофф не представляет свою страну как посредник в переговорах между Россией и Украиной. Да, для российских переговорщиков это был нерешенный вопрос.

— Это перебор все-таки,— говорил я, имея в виду, что если у кого-то и есть карты на руках, то, чтобы не проиграть, не стоит набирать их из колоды одну за другой.

— Почему? — улыбался Юрий Ушаков.

— Потому что все понимают, что он приезжает обсуждать сейчас именно Украину и предложение о прекращении огня.

— Но все понимают также, что приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения,— пожал плечами, продолжая улыбаться, Юрий Ушаков.

— А в них и Ближний Восток занимает достойное место! — заключил Сергей Лавров к явному своему удовольствию.

— А экономические аспекты?! Их вы учитываете?! — воскликнул Юрий Ушаков.

Нет, я не учитывал. И сейчас не намерен был учитывать. Господа веселились, но я не мог разделить их радость.

— Достойное место занимает,— нравоучительно повторил Сергей Лавров.

— Но не решающее,— сопротивлялся я.— Вы меня, конечно, вдвоем переговорите, но…

— Вас переговоришь…— великодушно добавил Юрий Ушаков.

— Но все-таки американцы и украинцы подписали в Джидде совместный документ о необходимости прекращения огня…

— Документ, мне кажется, имеет поспешный характер,— Юрий Ушаков неожиданно заговорил по существу.

— Даже так? — переспросил я.

— Конечно. Надо поработать.

— В какой части?

— Надо учитывать и нашу позицию,— пожал плечами Юрий Ушаков.— Изложен только американо-украинский подход, и все.

— А российская позиция насколько сильно отличается?

— Мы хотим не передышки (которой, по его мнению, таким образом, является прекращение огня на 30 суток.— А. К.), а хотим долгосрочного урегулирования,— сформулировал господин Ушаков,— которое учитывало бы наши интересы.

— Российские переговорщики будут настаивать на этой позиции? — поинтересовался я.

— Я думаю, да,— взвесив, видимо, последствия, ответил помощник президента.

— То есть вы,— уточнил я.

— По своим каналам — да,— кивнул он.— Но будет и переговорщик, и с нашей, и с американской стороны, который будет обсуждать непосредственно украинское досье.

Он не сказал, кто именно, но хотя бы стало понятно, что имел в виду Юрий Ушаков, когда говорил, что Стив Уиткофф не посредник.

То есть посредник, да не тот.

— По крайней мере так на данный момент уговорено,— добавил Юрий Ушаков.

— И все-таки, значит, перемирие в том виде, в каком о нем говорили в Джидде, не предвидится,— предположил я.

— Ну а что оно дает, 30-дневное временное перемирие? — покачал головой Юрий Ушаков.— Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое, что сейчас.

— Здесь будем ждать-то? — через пару минут, стоя так же, у стены, переживал Сергей Лавров.

— Скажите, в каком формате встреча с Уиткоффом должна пройти? — кричал кто-то из российских телекорреспондентов Сергею Лаврову.

— В согласованном,— ответил он, и слово это так ему самому понравилось, что он произнес его сразу еще раза четыре подряд.

— А вот они говорят, что если вы не примете условий Джидды, то обрушатся новые санкции, каких свет не видел… Что они имели в виду?.. Вот Линдси Грэм (сенатор-республиканец.— А. К.)…— говорил телекорреспондент.

— Они много чего говорят,— сказал Сергей Лавров.— У них семь пятниц на неделе! Разворачиваются на 360 градусов!

То есть, грубо говоря, позицию не меняют.

— У вас же там есть корреспонденты, пусть спросят у него… И заодно пусть спросят, что я имел в виду, когда вот это сейчас говорил…— добавил Сергей Лавров.— Непрофессионально гадать!.. Мало ли что у них на душе происходит! У нас с ними есть диалог: и с Марко Рубио (госсекретарь.— А. К.), и с Майком Уолцем (советник президента США по национальной безопасности.— А. К.)… И когда они вступают с нами в разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на украинскую публику… Я это даже не собираюсь осмысливать!

К нему между тем пытались дотянуться с микрофонами другие телекорреспонденты. Сергей Лавров некоторое время еще обращал на них внимание, а затем не выдержал и повторил примерно то же, что когда только вошел в Зеленую гостиную, теперь обращаясь почему-то ко мне:

— Нафиг я сюда пришел?

На этот вопрос никто не мог ответить господину Лаврову лучше, чем он сам.

— Сергей Викторович, а Макрон сказал…— слышалось из глубины комнаты.

— Кто это такой? — переспросил господин Лавров.

— Как? — растерялся телекорреспондент.— Президент Франции.

— Кто? — с усилием переспросил Сергей Лавров.— Не знаю… Меня не интересует его позиция… С некоторых пор…

Видимо, с тех пор, как Эмманюэль Макрон стал бряцать ядерным оружием.

— Но что значит? — потрясенно переспрашивали его.

— Что меня не интересует его позиция!

Я обратил внимание, что в помещении появились новые действующие (но скорее бездействующие) лица, в том числе сын президента Белоруссии Николай. Он скромно занял свое место среди журналистов — и нет, совершенно не выделялся среди них. Ну вот ростом только, пожалуй, да спортивной фигурой своей.

Тут прошла информация, что сейчас в Зеленую гостиную войдут уже Владимир Путин и папа Николая. Причем Владимир Путин уже некоторое время ждал коллегу: президента России было видно за приоткрытой дверью.

Гвардейцы нараспашку открыли огромные двери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын Александра Лукашенко Николай был ближе к сотрудникам службы безопасности, чем к журналистам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сын Александра Лукашенко Николай был ближе к сотрудникам службы безопасности, чем к журналистам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Скрипят-то как двери!..— оживился Сергей Лавров.— Надо смазать, Влад!

Эта ремарка относилась уже к главе протокола российского президента Владиславу Китаеву.

— Вот сейчас войдут, и обратите внимание, у Александра Григорьевича рука будет за отворотом пиджака,— негромко обратил внимание Сергей Лавров.— О, я угадал, смотрите!..

Да, угадал. И разве это было сложно?

— Что ж, по-наполеоновски…— услышал я.

Тем временем и Владимир Путин не молчал:

— Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили нанести именно в Россию. Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Белоруссией особые отношения: и союзнические, и братские в прямом смысле этого слова,— обратился Владимир Путин к Александру Лукашенко.

— Как вы работаете? — между тем пожал плечами господин Лавров.— Ничего же не слышно отсюда!

Он-то привык сидеть по левую руку.

— Тут динамик есть,— посоветовали ему.

Нет, до динамика он не снизошел. Прислушивался издалека к рекомендациям Владимира Путина, которые тот давал коллеге по развитию авиастроения, да и всего остального.

Господин Лукашенко говорил между тем уже о выборах в Белоруссии.

— Да, выборы прошли, не первые в Белоруссии выборы... Знаете, что мы не должны упускать из виду? Ведь наши выборы всегда — это одна сторона и другая (он имел в виду оппозицию.— А. К.)… Другая сторона, как в известном фильме говорили, разбежалась: часть сбежала на Запад… Небольшая, но все-таки в Белоруссии они есть, притаились… Где-то кто-то молчит…

И много таких в Белоруссии, стоило согласиться.

— Тем не менее,— продолжал Александр Лукашенко,— более 90 процентов людей пришли на выборы, хотя со всех сторон были сдерживающие факторы! Все наших людей придерживали — в СМИ и прочее, чтобы они не ходили на выборы. Но свыше 90 процентов пришли, и 87 с лишним процентов проголосовали за действующего президента! А ведь это было голосование «мы с Россией», восточный наш вектор, здесь наша колыбель — или «где-то там»?! Вот ответ! Народ дал ответ! У нас этот вопрос как главный вопрос — тихо, непублично он всегда стоял. Это особенность всех наших выборов…Но надо провести официальный визит (Александр Лукашенко, если кто не понял, последовательно отрабатывал тему первого своего зарубежного визита после президентских выборов.— А. К.) — это демонстрация для белорусов и россиян, что мы вместе, что мы являемся суверенными, независимыми государствами!..

Между тем я обратил внимание на то, что Владимир Путин не казался воодушевленным началом встречи и вообще не стремился затягивать начало переговоров. Возможно, на него повлияла командировка в Курскую область.

Можно было предположить, что и переговоры один на один не будут такими долгими, как обычно, да, может, и переговоры в расширенном составе тоже. Их совместили с обедом, на котором оказались представлены роллы из огурца с камчатским крабом, мини-перчики с телятиной и вялеными томатами (я бы пропустил), похлебка грибная с копченой сметаной, филе судака с кремом из печеного сельдерея, говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом да мусс из томленой ряженки с лесными ягодами…

Пресс-конференция, от которой все ждали исключительно ответа на вопрос, как Владимир Путин относится к предложению о прекращении огня на 30-дневный срок, началась буквально через полтора часа, то есть вскоре.

Президенты высказались про возможность отмены западных санкций, про импортозамещение, и, конечно, предсказуемо.

— Во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета,— разъяснил Владимир Путин.— И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим: добро пожаловать, welcome в любую секунду! Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, они заняты, никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем.

Пока, впрочем, что-то никто, кажется, не спешит.

— Мы намерены идти своим путем и использовать только то, что нам нужно! — воскликнул Александр Лукашенко.— Я думаю, что это будет правильно. Мы много раз с Владимиром Владимировичем на эту тему в таком смысле говорили. Никто не закрывается! Но мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно.

Тут последовал вопрос, которого не могло не быть:

— Как вы оцениваете готовность Украины к прекращению огня? Получали ли вы уже информацию от американцев и какой будет ваш ответ?

— Прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов господина Трампа за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания,— сообщил Владимир Путин.

Это еще ничего не значило. Оттолкнувшись от одной этой фразы, можно было прийти к противоположным выводам.

Перед господином Путиным стояла непростая задача. Сформулировать все предстояло предельно точно. Разбирать будут каждое слово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин давно ударили по рукам. Не отказали себе и в этот раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин давно ударили по рукам. Не отказали себе и в этот раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поэтому, сразу скажу, на пресс-конференции не было никаких лишних вопросов. Все как решили, так и задали, так и ответили. Слишком много зависело от формулировок. Импровизации были вообще не нужны.

— Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия,— произнес президент России и тут же поднял палец, словно предостерегая от выводов.— Но! Исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

Собственно, смысл настроения российской стороны был понятен уже после того, что сказал на эту тему Юрий Ушаков. Но тут поступило много эксклюзивных подробностей от первого лица. Имело значение то, что скажет президент:

—Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы знаете, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается… на земле. А как она складывается? Наверняка многие заметили, видели, что вчера я был в Курской области и выслушивал доклады начальника Генерального штаба, командующего группировкой «Север» и его заместителя по поводу ситуации в приграничье, прежде всего в Курской области, вернее, в зоне вклинения в Курскую область.

И Верховный главнокомандующий напоминал гражданским:

— Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль! Управление украинскими войсками внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда совсем маленькими группами — два-три человека, потому что все находится под нашим полным огневым контролем!

Техника брошена полностью, вывеcти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно! А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет! Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток.

Тут он сделал паузу.

— И мы за!..— и господин Путин продолжил.— Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток — что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно. А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения?.. А это почти две тысячи километров (это, без сомнения, законный вопрос. На его урегулирование могут уйти не дни, а недели. И все равно сложно (решить хоть что-то из того, что устроит всех.— А. К.). И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения!

Владимир Путин разгорячился:

— Значит, эти 30 суток будут как использоваться?! Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?! Или ничего этого не будет делаться?! Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?!

Да уже понятно было, что пока никак. А значит, и никакого перемирия быть не может.

А так-то все за.

— А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? — продолжал российский президент.— И какова цена этим приказам?! Вы представляете — почти две тысячи километров! Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров?! И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон!

Он употребил одно из своих любимых выражений.

— Поэтому сама по себе идея правильная,— подытожил господин Путин.— И мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить (господин Уиткофф уже ждал.— А. К.), может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать (похоже, Владимиру Путину хочется это сделать, чтобы повлиять, например, на возможные заявления президента США после отказа согласиться на немедленное прекращение огня.— А. К.). Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается!

Господин Лукашенко комментировал долго, рассказывая про свои натянутые отношения с «Володей Зеленским», и под конец заметил, что если президенты России и США договорятся, то дело Украины и Европы — «труба».

Он, наверное, имел в виду к тому же операцию «Труба».

— Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич, по поводу «трубы» для Европы, если США и Россия о чем-то договорятся (Владимир Путин сразу пометил что-то в своем блокноте, когда услышал про трубу.— А. К.). Да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, и это пойдет на пользу Европе, потому что они будут получать дешевый российский газ!

— Я это и имел в виду! — надо отдать ему должное, засмеялся Александр Лукашенко.

— Именно так я вас и понял,— кивнул господин Путин.

Да все вообще все поняли.

Ведь все было сказано очень ясно.

Андрей Колесников