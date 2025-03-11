Воссоединение бывшим не бывает

86% опрошенных россиян положительно оценивают присоединение Крыма, а 73% уверены, что его вхождение в состав России скорее принесло больше пользы, чем вреда. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к 11-й годовщине событий 2014 года. Как подчеркивают социологи, эти оценки носят весьма устойчивый характер и на них не влияют даже «экономические и другие проблемы последних трех лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Итоги проведенного 2 марта исследования ВЦИОМ опубликовал вместе с данными аналогичных опросов прошлых лет. Из них следует, что положительное отношение россиян к присоединению Крыма с 2019 года остается примерно на одном уровне (83–86%), а доля негативных ответов поднималась выше 10% лишь однажды — в 2021 году (см. график). Чуть разнообразнее выглядят ответы на вопрос о том, принесло ли вступление Крыма в состав РФ больше пользы или вреда: популярность первого варианта колебалась от минимальных 60% в 2016-м до максимальных 77% в 2017 году, а наибольший процент недовольных был зафиксирован в том же 2016 году (22%). При этом после начала спецоперации показатели стабилизировались и в последние два года остаются неизменными: 73% уверенных в пользе «крымской весны» против 12% тех, кто увидел в ней «больше вреда».

Социологи также предложили респондентам оценить само решение российских властей о присоединении полуострова и объяснить эту оценку своими словами. В том, что Россия поступила «безусловно» или «скорее» правильно, убеждены 85% опрошенных против 7% считающих это решение неправильным. Среди наиболее популярных аргументов в поддержку воссоединения — «восстановление исторической справедливости», «Крым — исконно русская земля» и «Хрущев зря его отдал» (в сумме 46% ответов). На втором месте с большим отрывом — варианты, связанные с «воссоединением народов» (10%). О военно-стратегических мотивах (сохранение Черноморского флота, выход к Черному морю, воспрепятствование размещению в Крыму баз НАТО) вспомнили 9% респондентов.

Список чувств, которые прежде всего вызывает у россиян присоединение Крыма, тоже остается стабильным: в лидерах тут гордость (56%) и восхищение (14%). Еще 20% опрошенных, как и в прошлом году, признались, что не испытывают по этому поводу никаких чувств (максимальной доля равнодушных была в 2021 году — 27%). Наконец, отвечая на вопрос, изменилась ли после 2014 года жизнь самих крымчан, почти две трети (63%) респондентов решили, что «изменилась значительно» (при 12% посчитавших перемены незначительными и 24% затруднившихся ответить). Причем 64% тех, кто заметил изменения, уверены в их позитивном характере, перемены «в чем-то к лучшему, в чем-то к худшему» обнаружили 29%, и только 3% сочли, что изменения были «больше к худшему». Отметим, что год назад оптимистов было немного больше (66%), а неопределившихся — заметно меньше (24%).

Данные опросов «подтверждают устойчивость оценок воссоединения Крыма с Россией», прокомментировал новые результаты руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов. «Основные факторы стабильности положительного отношения — ощущение единства исторического пути и геополитических выгод России. Синхронность эмоциональных и рациональных оценок приводит к их взаимному усилению»,— пояснил социолог. Кроме того, динамика полученных результатов свидетельствует, что «экономические и другие проблемы последних трех лет» на восприятие россиянами ситуации вокруг Крыма не влияют, добавил господин Мамонов.

Божена Иванова