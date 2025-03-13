С вещами на вылет

Как стало известно “Ъ”, базовая для Домодедово авиакомпания S7 может перейти в Шереметьево или Внуково. Перевозчик обеспечивал Домодедово около четверти всей выручки, и потенциальный уход ухудшит и без того тяжелую финансовую ситуацию аэропорта. До конца 2025 года Домодедово предстоят выплаты инвесторам и кредиторам более чем на 15 млрд руб., что сопоставимо с его выручкой за первое полугодие 2024 года. На фоне иска Генпрокуратуры к собственникам Домодедово может не хватить средств для расчета по обязательствам, но эксперты считают, что у аэропорта есть время исправить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

S7 обсуждает условия перехода из Домодедово по приглашению Шереметьево и Внуково, рассказали три источника “Ъ” в отрасли. Оба аэропорта предложили перевозчику свои услуги, и, по словам двух собеседников “Ъ” в аэропортовом сообществе, активное обсуждение началось около двух недель назад. Один из менеджеров Внуково уточнил, что переговоры с S7 впервые пытались инициировать еще в 2018 году. Источник “Ъ” в Шереметьево допускает, что S7 может перевести к ним как минимум часть рейсов «в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города».

В Домодедово сообщили “Ъ”, что работают с S7 с 2002 года и рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства». В Шереметьево, Внуково и S7 воздержались от комментариев.

S7 долгие годы оставался крупнейшим по объему выручки перевозчиком Домодедово.

Согласно отчетности по МСФО по итогам первой половины 2024 года, на S7 пришлось 24% выручки аэропорта — почти 3,6 млрд руб. Другая базовая авиакомпания — «Уральские авиалинии» — принесла почти вдвое меньше, около 1,9 млрд руб. за тот же период. «Уральские авиалинии» сообщили “Ъ”, что не планируют покидать Домодедово.

По данным “Ъ”, по итогам 2024 года S7 могла принести Домодедово около 8 млрд руб. выручки, что на 10% ниже уровней 2022 и 2023 годов. Показатель сокращается на фоне того, что S7 активно развивает региональный хаб в новосибирском Толмачево. В 2023 году совладелица S7 Татьяна Филева констатировала, что выручка от рейсов из Новосибирска приблизилась к уровню доходов от перевозок из Москвы. Кроме того, авиакомпания сократила часть московских рейсов из-за проблем с Airbus A320neo / A321neo (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года).

Домодедово, занимавшее до 2022 года второе место по пассажиропотоку в РФ, переместилось по итогам 2024 года на четвертую строку после Шереметьево, Пулково и Внуково. Всего с аэропортом сотрудничают около десяти российских перевозчиков, а также около 15 иностранных, в том числе Emirates, AirArabia и Egypt Air. Выручка Домодедово по итогам первой половины 2024 года снизилась на 9%, до 14,6 млрд руб. Чистый убыток сократился почти в 11 раз, до 519 млн руб.

Один из собеседников “Ъ” в отрасли полагает, что вопрос с перебазированием встал перед S7 с учетом рисков финансовой стабильности аэропорта. До конца 2025 года Домодедово предстоит погасить выплаты по обязательствам более чем на 15 млрд руб. и средств в достаточном объеме в последней отчетности не проглядывается, если EBITDA сохранится на уровне прошлых лет (14,2 млрд руб. по итогам 2023 года и 4,6 млрд руб. за полугодие 2024 года), подтвердили “Ъ” два финансовых аналитика.

Так, говорят они, в середине декабря истекает срок выплат по биржевым облигациям на 13,5 млрд руб. из исходно выпущенных на 15 млрд руб. и частично выкупленных с 2022 года. Кроме того, в апреле 2025 года подходит срок погашения кредита на 2,1 млрд руб. По итогам шести месяцев 2024 года у Домодедово оставалось около 5 млрд руб. денежных средств и финансовых активов, денежный поток до выплаты процентов за второе полугодие может составить еще около 4–5 млрд руб., подсчитал собеседник “Ъ”. Общий долг Домодедово на конец полугодия 2024 года составлял 69,8 млрд руб.

Ситуацию оба аналитика характеризуют как «крайне сложную», но отмечают, что аэропорт может улучшить положение, если ему позволят рефинансироваться и частично погасить долги за счет денежного потока. Другой собеседник “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что рефинансирование по текущим ставкам будет «весьма дорогостоящим», а возможность этой процедуры будет зависеть «от перспектив разбирательств с Генпрокуратурой».

Дмитрий Ядров, глава Росавиации, февраль 2024 года, «Прайм»: «Аэропорт функционирует стабильно, штатно, это важнейший транспортный узел, он имеет стратегическое значение».

В конце января Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры ввел обеспечительные меры в отношении «ДМЕ Холдинг», управляющей Домодедово. Истец считает, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона (см. “Ъ” от 30 января). Домодедово добилось в суде частичного снятия обеспечительных мер для выплаты купона по облигациям, но Генпрокуратура решение обжаловала. С учетом этого перспективы рефинансирования и расчетов по долгам аналитики считают непредсказуемыми. В Домодедово подчеркивали, что, несмотря на разбирательства, аэропорт соблюдает обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников и работает в штатном режиме.

Очевидного кандидата на замену Домодедово для S7 собеседники “Ъ” не видят. Тарифы в Шереметьево выше, чем во Внуково, но ценовой фактор будет зависеть от условий обоих аэропортов, которые могут переманивать авиакомпании гибкими скидками, говорят источники “Ъ”. Преимуществом Шереметьево они называют размещенные там цеха S7 Technics и возможность развивать перевозки из сибирских хабов. Минусом будет конкуренция с группой «Аэрофлот», для которой это базовый аэропорт. К преимуществам Внуково собеседники “Ъ” относят тарифы и станцию метро, к недостаткам — конкуренцию с маршрутной сетью «Победы» и присутствие СЛО «Россия», что может ограничить расписание S7.

Авиакомпания в любом случае не сможет в одночасье сменить аэропорт базирования, перевод операционной деятельности потребует значительного времени и средств, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Затраты на перенос офиса и мощностей по техническому обслуживанию он оценивает «в лучшем случае в несколько миллиардов рублей». «Некоторый запас времени, в течение которого аэропорт может урегулировать отношения с перевозчиком и финансовые вопросы, у Домодедово в любом случае остается»,— отмечает он. В целом, продолжает эксперт, любая авиакомпания должна быть уверена в финансовой и операционной устойчивости базового аэропорта и иметь эффективную коммуникацию с собственниками и менеджментом. Удается ли Домодедово в текущих условиях удовлетворить всем этим критериям, неизвестно, заключает он.

Айгуль Абдуллина