Электросамокатам повышают градус ответственности

Минтранс анонсировал поправки к правилам дорожного движения, которые вводят новые требования для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Таких граждан приравняют по статусу к водителям транспортных средств: они будут обязаны проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД. Электросамокатчикам также запретят сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае утверждения поправок к ПДД водители электросамокатов не смогут проезжать мимо полиции спокойно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В случае утверждения поправок к ПДД водители электросамокатов не смогут проезжать мимо полиции спокойно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О разработке поправок к ПДД, дополняющих «действующее регулирование» для пользователей СИМ, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ведомство предлагает приравнять пользователей СИМ по статусу к водителям транспортных средств. В этом случае у них появится обязанность пройти проверку на опьянение и остановиться по требованию ГИБДД.

Водителям СИМ запретят требовать от пешехода уступить дорогу (путем «подачи звуковых сигналов») и кататься на электросамокате вдвоем или втроем. Планируется также ограничить скорость движения СИМ «при приближении к пешеходу» 10 км/ч.

В 2023 году, напомним, в ПДД вписали определение СИМ и обязанности пользователей электросамокатов. Позже Минтранс признал, что этого недостаточно, и в сентябре 2024 года разместил для обсуждения новую порцию поправок к правилам. Министерство предлагало уравнять права водителей СИМ и автомобилистов и ввести запрет на катание вдвоем. Тогда же ведомство планировало обязать всех пользователей электросамокатов получать «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и регистрироваться в специальном реестре. От последней идеи впоследствии отказались, но остальные предложения сохранились и сейчас предложены Минтрансом в виде нового документа с незначительными по сравнению с сентябрьской версией поправками. Документ опубликуют на regulation.gov.ru в ближайшее время.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ — на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего аварий с СИМ происходит в Москве (более 1 тыс. ДТП за этот период; погибло 11 человек). Данные за весь 2024 год МВД еще не публиковало.

Одновременно с изменениями в ПДД готовятся и другие документы, направленные на сокращение аварийности СИМ. Госдума в июле 2024 года в первом чтении приняла поправки сенаторов Андрея Клишаса, Артема Шейкина, Ирины Рукавишниковой и Владимира Полетаева к КоАП РФ. В документе заложены штрафы до 3 тыс. руб. за катание вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам и максимальный в 30 тыс. руб.— за пьяное вождение. Поправки готовят ко второму чтению. Кроме того, МВД, по данным “Ъ”, готовит документы, вводящие обязанность регистрировать СИМ и получать номера (проект еще в разработке).

В отсутствие обновленного федерального регулирования регионы вводят свои методы контроля за ездоками. 11 марта вице-мэр Москвы Максим Ликсутов напомнил, что в наступающем кикшеринговом сезоне пользователи прокатных СИМ в Москве смогут арендовать электросамокаты только после прохождения верификации на портале мэрии mos.ru (см. “Ъ” от 10 февраля). Операторы кикшеринга, напомнил он, будут блокировать аккаунты граждан за грубые нарушения ПДД. Открытие сезона кикшеринга в Москве ожидают 15 марта, в Московской области и Санкт-Петербурге он уже стартовал.

Глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман напоминает, что еще в 2023 году после принятия поправок к ПДД пользователи СИМ «по сути стали водителями транспортных средств». При этом эксперт напоминает, что действующие правила разделяют водителей механических транспортных средств (то есть автомобилистов, у которых должны быть водительские права и документы на машину) и водителей «обычных» транспортных средств (к которым можно отнести пользователей СИМ). Нынешние предложения Минтранса эксперт связывает с желанием не допустить к управлению электросамокатами нетрезвых лиц и «зафиксировать отсутствие права оставлять место ДТП».

Иван Тяжлов, Иван Буранов