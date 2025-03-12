Суд в Кировской области запретил Telegram-стикеры за экстремизм

Зуевский районный суд Кировской области впервые в России запретил распространение двух стикерпаков из Telegram. Об этом попросил прокурор района. Согласно документам суда, в стикерпаках содержатся нацистская и экстремистская символика и атрибутика. Кроме того, стикеры содержат «обоснование и оправдание допустимости насилия по отношению к определенным группам лиц». Подчеркивается, что данная информация доступна для широкого круга пользователей, в том числе несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд предписал Роскомнадзору включить стикерпаки в Единый реестр запрещенной информации, что повлечет их блокировку на территории России. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в Кировском областном суде в течение месяца. Сейчас ссылки на стикерпаки, указанные в решении суда, не работают.

Ирина Александрова, Киров