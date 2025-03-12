Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам по делу о растрате

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате государственных средств, сообщает телеканал Mtavari. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Pool Photo / AP Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Pool Photo / AP

Суд признал Саакашвили виновным в том, что во время президентства он допустил расходование бюджетных средств на личные нужды: оплачивал учебу сыну, брал в аренду самолеты и дорогие автомобили, покупал вещи для личного гардероба. Обвинение по делу ему было предъявлено в 2014 году. Ущерб оценивался в 9 млн лари ($2,9 млн).

Защита Саакашвили говорила, что речь шла о представительских расходах бывшего президента. «Меня судят как вора и предъявляют позорные обвинения за то, что я прошел какие-то лечебные процедуры и хотел представить мою страну на высшем уровне, куда бы ни ездил, и встретить хорошо тех, кто сюда приезжал», — говорил Саакашвили на одном из заседаний суда.

Сейчас Саакашвили находится в гражданской клинике «Вивамеди» в Тбилиси — он был перемещён туда из-под ареста в мае 2022 года, до этого держал почти месячную голодовку. Во время сегодняшнего включения из клиники он жаловался на состояние здоровья и просил суд отложить вынесение приговора. Вместе с ним по делу проходил бывший глава Службы госбезопасности Теймураз Джанашия. Ему назначен штраф в 300 тыс. лари.