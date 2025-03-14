Красота раскатала губы

Объем российского рынка инъекционной косметологии в 2025–2026 годах увеличится на 15–20% ежегодно. По итогам прошлого года его оборот достиг 44 млрд руб., что на 21% больше год к году. Это стало возможным благодаря появлению новых категорий клиентов, которые превентивно борются со старением, в том числе мужчин. При этом данные аналитиков могут быть неполными, поскольку почти половина всех процедур производится полулегально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Как прогнозируется в исследовании аналитической компании «Право на здоровье», в 2025–2026 годах российский рынок инъекционной косметологии будет расти на 15–20% ежегодно. Для сравнения: в 2024 году этот сегмент вырос на 21% год к году, до 44 млрд руб. В натуральном выражении динамика оказалась еще более заметной: число инъекционных процедур, включая уколы ботоксом и различными ботулотоксинами, составило 8,7 млн, что на 34% больше год к году.

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова согласна с прогнозами аналитиков, но видит риски для индустрии. В их числе эксперт выделяет рост цен на препараты и оборудование: сохраняющиеся санкции и сложности с логистикой могут привести к увеличению себестоимости. Кроме того, госпожа Садыкова считает возможным появление новых законодательных требований к лицензированию, сертификации и контролю, что может сократить число клиник. Также проблемой может стать растущий кадровый дефицит.

В разрезе мировой индустрии медицинской косметологии динамика роста российского сегмента значительно выше.

По данным Zion Market Research, среднегодовые темпы роста по всему миру до 2030 года составят 4,5% ежегодно. Ожидается, что к концу десятилетия его объем достигнет $72,33 млрд.

Лялья Садыкова объясняет рост российского рынка изменением поведения потребителей. «Если инъекции тем же ботоксом десять лет назад были нишевой процедурой, то сегодня это рутинный уход за собой»,— говорит она. Кроме того, добавляет эксперт, появилась новая группа клиентов из числа молодых людей. Они, например, стремятся использовать превентивные методы борьбы со старением, поясняет госпожа Садыкова. Другая категория новой группы клиентов — это мужчины, а также те, кто раньше делал такие процедуры в основном за границей, отмечает директор проектов сети клиник «Будь здоров» Александр Пихоцкий. Также сейчас увеличивается число специализированных клиник, что приводит к росту конкуренции и, как следствие, к доступности услуг, говорит госпожа Садыкова.

Особенностью российского рынка косметологических инъекций является устойчивость спроса, добавляет исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова. В то же время, по ее словам, проблемой российского рынка является серый сегмент. Так, по данным «Права на здоровье», в 2024 году только 56% услуг ботулинотерапии проводилось в клиниках или отделениях эстетической медицины, оставшаяся часть — в салонах красоты и частных кабинетах, не имеющих лицензий на оказание таких услуг. Для биоревитализации и контурной пластики этот показатель составил 54%.

Оскар Уайльд, английский писатель, «Портрет Дориана Грея», 1891: «Золотые волосы, голубые глаза, алые губы — все было по-старому. Изменилось только выражение лица».

Главным драйвером роста спроса на инъекционные услуги стал сегмент биоревитализантов: число манипуляций с применением этих продуктов выросло на 46%, до 3,8 млн. Сегмент контурной пластики также вырос, но лишь на 8%. Биоревитализация — процедура, при которой препараты вводятся в глубинные слои кожи. Она не дает мгновенного эффекта. По словам госпожи Гончаровой, еще семь лет назад потребители предпочитали процедуры, которые сразу дают видимый эффект, например контурную пластику губ, но сейчас становятся более популярными инъекции, обеспечивающие восстановление кожи и повышение ее качества.

Особенностью развития рынка биоревитализации в 2024 году стал значительный рост интереса к косметологическим инъекционным продуктам на основе коллагена, отмечают в «Биннофарме» (производит в том числе филлеры). Если совокупный объем потребления биоревитализантов увеличился в прошлом году на 11%, до 17,4 млрд руб., то сегмент коллагеновых продуктов — на 75%, почти до 2,7 млрд руб., подсчитали в компании.

В сегменте аппаратных процедур, число которых достигло 16,5 млн в год (рост на 63% год к году), повышенный спрос сохранился на комплексные манипуляции, отмечают аналитики «Права на здоровье». По словам Ляльи Садыковой, клиенты сейчас предпочитают лазерный, ультразвуковой, радиочастотный лифтинг и другие аппаратные техники вместо инъекций.

Виктория Колганова