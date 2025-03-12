ЦБ готовится разрешить торговлю криптовалютой в экспериментальном режиме

Банк России направил предложение в правительство разрешить ограниченному кругу российских инвесторов совершать покупки и продажи в цифровых валютах. Экспериментальный правовой режим планируется ввести на три года.

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В пресс-службе банка отметили, что сделки будут доступны только лицам с депозитами более 100 млн руб., а также участникам сделок с доходом от 50 млн руб. Решение об этом было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Центробанк напомнил, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами в криптовалюте вне установленного экспериментального режима. Представители ЦБ добавили, что криптоинвесторы должны понимать потенциальные риски.

В феврале замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын заявил, что к концу 2205 года российские банки будут подключены к сервису «Прозрачный блокчейн». По его словам, такой сервис позволил бы банкам анализировать криптотрансакции, запущенные в 2021 году.

О том, к чему может привести легализация криптовалюты, читайте в материале «Ъ» «Взболтать, но не смешивать».