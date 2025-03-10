Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путь Дональду Трампу преградит канадский экономист

Премьер-министром Канады станет Марк Карни

Видный экономист Марк Карни избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, а значит, станет премьер-министром страны вместо подавшего в отставку Джастина Трюдо. У господина Карни нет богатого политического бэкграунда, но есть опыт управления финансовыми структурами в условиях экономической нестабильности. И это принципиально важно, учитывая угрозу полномасштабной торговой войны с некогда главным союзником в лице США. Испытанием для нового премьера станут и досрочные парламентские выборы.

Экономист Марк Карни станет премьером Канады

Экономист Марк Карни станет премьером Канады

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters

Экономист Марк Карни станет премьером Канады

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters

Марк Карни победил на внутрипартийных выборах вечером в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 85% членов Либеральной партии. Главной соперницей Карни была Христя Фриланд, в декабре 2024 года покинувшая посты вице-премьера и министра финансов на фоне разногласий с Джастином Трюдо. Но ей досталось лишь 8% голосов.

Господин Карни вступит в должность премьер-министра в ближайшие дни. Ожидается, что он распустит парламент и назначит на середину апреля внеочередные выборы. По плану они должны были бы состояться лишь в октябре.

Чем известен будущий премьер-министр Канады Марк Карни

Читать далее

Для технократа, который никогда не был частью государственной системы, такой высокий пост станет настоящим испытанием. Не столько из-за отсутствия политического опыта, сколько из-за внешних и внутренних кризисов, которые ждут Канаду и Либеральную партию. К внеочередным выборам правящая партия подойдет не в лучшей форме: ее рейтинги сильно просели из-за непопулярных решений правительства господина Трюдо. Последние два года либералы уступали в опросах общественного мнения оппозиционной Консервативной партии около 20% — с таким рейтингом их ждал бы разгром на октябрьских выборах. Однако за последние недели Либеральной партии удалось существенно сократить разрыв. Причины — уход в отставку Джастина Трюдо, против которого консерваторы развернули целую кампанию, а также консолидация канадского общества на фоне угроз Дональда Трампа. Опасения канадцев стать жителями 51-го штата США и потерять десятки тысяч рабочих мест из-за американских 25-процентных пошлин позволили либералам существенно укрепить свои позиции. Последние данные трекера соцопросов от The Economist показывают, что Либеральная партия может рассчитывать на 33% голосов против 40% у Консервативной. Господин Карни попытается «добрать» недостающие голоса.

У политика есть шансы сделать это, и поможет ему впечатляющее резюме экономиста. С самого начала избирательной гонки за лидерство в партии господин Карни позиционировал себя как человека, способного вести переговоры с президентом Трампом.

На судьбу нового лидера либералов уже выпадали два серьезных испытания — мировой финансовый кризис 2008 года и «Брексит».

Когда разгорался первый, господин Карни был главой Банка Канады. Его гибкая монетарная политика позволила стране выйти из кризиса с наименьшими потерями. А в 2013 году господин Карни возглавил Банк Великобритании, став первым иностранцем на этой должности. Именно на этот период и пришелся «Брексит».

Теперь Марк Карни готов к новому испытанию. «Нам не нужен был этот бой. Но канадцы всегда готовы, когда кто-то бросает перчатку. Американцам не стоит допускать ошибку: в торговле, как и в хоккее, Канада победит»,— заявил он после избрания лидером либералов.

Как Дональд Трамп поднял рейтинги Либеральной партии Канады

Его оппонент на предстоящих парламентских выборах от Консервативной партии Пьер Пуальевр впечатляющим экономическим опытом похвастаться не может. Зато он — мастер политического лавирования, который умело сочетал популистские лозунги со сдержанностью в отношении миграционной повестки. Это позволяло ему сохранять симпатии умеренных избирателей. Теперь же его стратегия может оказаться малоэффективной: критика ошибок господина Трюдо больше не актуальна. При этом сам лидер консерваторов оказался под встречным огнем. Виной тому схожесть его риторики с некоторыми высказываниями американского президента, за что господина Пуальевра называют «местным Трампом», а это не добавляет ему симпатии в глазах сограждан. Кроме того, лидеру консерваторов открыто симпатизирует Илон Маск, и это тоже не способствует его популярности в канадском обществе.

Вероника Вишнякова

Новости компаний Все