Путь Дональду Трампу преградит канадский экономист

Видный экономист Марк Карни избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, а значит, станет премьер-министром страны вместо подавшего в отставку Джастина Трюдо. У господина Карни нет богатого политического бэкграунда, но есть опыт управления финансовыми структурами в условиях экономической нестабильности. И это принципиально важно, учитывая угрозу полномасштабной торговой войны с некогда главным союзником в лице США. Испытанием для нового премьера станут и досрочные парламентские выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Марк Карни станет премьером Канады

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters Экономист Марк Карни станет премьером Канады

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters

Марк Карни победил на внутрипартийных выборах вечером в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 85% членов Либеральной партии. Главной соперницей Карни была Христя Фриланд, в декабре 2024 года покинувшая посты вице-премьера и министра финансов на фоне разногласий с Джастином Трюдо. Но ей досталось лишь 8% голосов.

Господин Карни вступит в должность премьер-министра в ближайшие дни. Ожидается, что он распустит парламент и назначит на середину апреля внеочередные выборы. По плану они должны были бы состояться лишь в октябре.

Для технократа, который никогда не был частью государственной системы, такой высокий пост станет настоящим испытанием. Не столько из-за отсутствия политического опыта, сколько из-за внешних и внутренних кризисов, которые ждут Канаду и Либеральную партию. К внеочередным выборам правящая партия подойдет не в лучшей форме: ее рейтинги сильно просели из-за непопулярных решений правительства господина Трюдо. Последние два года либералы уступали в опросах общественного мнения оппозиционной Консервативной партии около 20% — с таким рейтингом их ждал бы разгром на октябрьских выборах. Однако за последние недели Либеральной партии удалось существенно сократить разрыв. Причины — уход в отставку Джастина Трюдо, против которого консерваторы развернули целую кампанию, а также консолидация канадского общества на фоне угроз Дональда Трампа. Опасения канадцев стать жителями 51-го штата США и потерять десятки тысяч рабочих мест из-за американских 25-процентных пошлин позволили либералам существенно укрепить свои позиции. Последние данные трекера соцопросов от The Economist показывают, что Либеральная партия может рассчитывать на 33% голосов против 40% у Консервативной. Господин Карни попытается «добрать» недостающие голоса.

У политика есть шансы сделать это, и поможет ему впечатляющее резюме экономиста. С самого начала избирательной гонки за лидерство в партии господин Карни позиционировал себя как человека, способного вести переговоры с президентом Трампом.

На судьбу нового лидера либералов уже выпадали два серьезных испытания — мировой финансовый кризис 2008 года и «Брексит».

Когда разгорался первый, господин Карни был главой Банка Канады. Его гибкая монетарная политика позволила стране выйти из кризиса с наименьшими потерями. А в 2013 году господин Карни возглавил Банк Великобритании, став первым иностранцем на этой должности. Именно на этот период и пришелся «Брексит».

Теперь Марк Карни готов к новому испытанию. «Нам не нужен был этот бой. Но канадцы всегда готовы, когда кто-то бросает перчатку. Американцам не стоит допускать ошибку: в торговле, как и в хоккее, Канада победит»,— заявил он после избрания лидером либералов.

Его оппонент на предстоящих парламентских выборах от Консервативной партии Пьер Пуальевр впечатляющим экономическим опытом похвастаться не может. Зато он — мастер политического лавирования, который умело сочетал популистские лозунги со сдержанностью в отношении миграционной повестки. Это позволяло ему сохранять симпатии умеренных избирателей. Теперь же его стратегия может оказаться малоэффективной: критика ошибок господина Трюдо больше не актуальна. При этом сам лидер консерваторов оказался под встречным огнем. Виной тому схожесть его риторики с некоторыми высказываниями американского президента, за что господина Пуальевра называют «местным Трампом», а это не добавляет ему симпатии в глазах сограждан. Кроме того, лидеру консерваторов открыто симпатизирует Илон Маск, и это тоже не способствует его популярности в канадском обществе.

Вероника Вишнякова