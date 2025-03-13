Счетная палата вернула в бюджет России 95,9 млрд рублей

По итогам 2024 года Счетная палата вернула в бюджеты всех уровней 95,9 млрд руб. Всего было выявлено порядка 4,7 тыс. нарушений и недостатков на общую сумму 1,15 трлн руб., следует из отчета о работе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем доходов федерального бюджета по итогам прошлого составил 36,7 трлн руб., что на 4,7 %, больше прогнозов. По сравнению с 2023 годом объем поступлений увеличился на 7,6 трлн руб., то есть на 26%. Из них нефтегазовые доходы выросли на 2,3 трлн руб. (на 26,2% по сравнению с годом ранее), другие виды доходов — на 5,3 трлн рублей (на 26 %).

Счетная палата завершила 339 проверок в прошлом году. По их итогам было направлено направлено 228 рекомендаций и 11 предписаний об устранении нарушений. Экономический эффект, достигнутый в результате исполнения требований, составил 148,9 млрд руб.

В феврале сообщалось, что Счетная палата выявила нарушения в работе дальневосточных преференциальных режимов. Среди замечаний — несоответствие результатов поддержки бизнеса в свободном порту Владивосток и в рамках режима регионального инвестпроекта изначально поставленным целям — последний даже предлагается отменить.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготам не хватило меткости».