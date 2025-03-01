Провал встречи в Вашингтоне, переговоры в Стамбуле и приговор Милораду Додику

Цитаты недели

«Контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды» (президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле

Фото: Francisco Seco / AP Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле

Фото: Francisco Seco / AP

«Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки... Он может вернуться, когда будет готов к миру»(президент США Дональд Трамп о встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне).

«Нет ничего святого» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о попытке покушения на митрополита Тихона).

«Мы что, картошки не можем произвести нужное количество?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился дорогой картошкой в стране).

«Лучший вице-президент и наш будущий президент» (бизнесмен Илон Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса будущим главой Белого дома).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов.

Ассоциация российских банков обратилась в Минэкономики и ФАС с просьбой снять излишние требования для допуска банков к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проверять возраст всех интернет-пользователей для защиты детей от «негативного контента».

В Госдуме предложили вернуть ФСБ следственные изоляторы.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил поднять пошлины на импортные цветы перед 8 Марта.

Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу первым из претендентов на пост президента МОК поддержал возвращение РФ в мировой спорт.

Цифры недели

В третью годовщину СВО ЕС и Великобритания утвердили 16-й по счету пакет антироссийских санкций.

Жители Курской области, лишившиеся жилья, могут оформить льготную ипотечную программу по ставке 2%.

Налоговые сборы в РФ в 2024 году выросли на 20%.

Экспорт нефти из РФ на фоне новых санкций США в январе снизился на 5,2%.

Переговоры дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле длились почти шесть с половиной часов.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года.

По итогам года доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в РФ может увеличиться до 50%.

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил российских ритейлеров о повышении цен на 15–30%.

Чистый убыток Ozon вырос до 59 млрд руб. в 2024 году.

Впервые за три года в РФ пошло на спад количество мошеннических операций: в январе их число сократилось на 4,6%.

Складские запасы АвтоВАЗа и дилеров бренда достигли 100 тыс. автомобилей Lada при норме 60 тыс. штук.

Альянс ХДС/ХСС одержал победу на выборах в парламент Германии, набрав 28,6% голосов.

По букве закона

Правительство РФ, как и ожидал «Ъ», продлило запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.

ЦБ РФ принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля на более поздний срок.

Минэкономики подготовило единые правила перехода на новую систему определения общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Арбитражный суд Москвы впервые вынес решение о взыскании неустойки в размере 514 млн руб. с «Силовых машин» Алексея Мордашова за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС.

Никулинский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения.

Суд в Сараево приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой.

Отставки и назначения

США одобрили назначение Александра Дарчиева послом России.

Помощник президента Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России.

Первым заместителем гендиректора ОАК назначен экс-заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Сделки недели

После скандальной встречи с президентом Украины Дональд Трамп больше не заинтересован в пересмотре соглашения с Украиной по полезным ископаемым, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Производитель спецодежды ООО «Булава» (входит в концерн «Калашников») станет инвестором швейных фабрик сети массмаркет-бренда Gloria Jeans.

Сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и основатель Indigo Capital Partners Петр Жуков получил 20% в ООО «Адекватные технологии».