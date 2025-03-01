Провал встречи в Вашингтоне, переговоры в Стамбуле и приговор Милораду Додику
Чем запомнилась неделя 24–28 февраля: цифры, цитаты и факты
Цитаты недели
«Контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды» (президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ).
Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле
Фото: Francisco Seco / AP
«Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки... Он может вернуться, когда будет готов к миру»(президент США Дональд Трамп о встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне).
«Нет ничего святого» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о попытке покушения на митрополита Тихона).
«Мы что, картошки не можем произвести нужное количество?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился дорогой картошкой в стране).
«Лучший вице-президент и наш будущий президент» (бизнесмен Илон Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса будущим главой Белого дома).
Инициативы недели
Президент РФ Владимир Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов.
Ассоциация российских банков обратилась в Минэкономики и ФАС с просьбой снять излишние требования для допуска банков к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проверять возраст всех интернет-пользователей для защиты детей от «негативного контента».
В Госдуме предложили вернуть ФСБ следственные изоляторы.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил поднять пошлины на импортные цветы перед 8 Марта.
Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу первым из претендентов на пост президента МОК поддержал возвращение РФ в мировой спорт.
Цифры недели
В третью годовщину СВО ЕС и Великобритания утвердили 16-й по счету пакет антироссийских санкций.
Жители Курской области, лишившиеся жилья, могут оформить льготную ипотечную программу по ставке 2%.
Налоговые сборы в РФ в 2024 году выросли на 20%.
Экспорт нефти из РФ на фоне новых санкций США в январе снизился на 5,2%.
Переговоры дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле длились почти шесть с половиной часов.
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года.
По итогам года доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в РФ может увеличиться до 50%.
Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил российских ритейлеров о повышении цен на 15–30%.
Чистый убыток Ozon вырос до 59 млрд руб. в 2024 году.
Впервые за три года в РФ пошло на спад количество мошеннических операций: в январе их число сократилось на 4,6%.
Складские запасы АвтоВАЗа и дилеров бренда достигли 100 тыс. автомобилей Lada при норме 60 тыс. штук.
Альянс ХДС/ХСС одержал победу на выборах в парламент Германии, набрав 28,6% голосов.
По букве закона
Правительство РФ, как и ожидал «Ъ», продлило запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.
ЦБ РФ принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля на более поздний срок.
Минэкономики подготовило единые правила перехода на новую систему определения общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Арбитражный суд Москвы впервые вынес решение о взыскании неустойки в размере 514 млн руб. с «Силовых машин» Алексея Мордашова за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС.
Никулинский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
Басманный районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения.
Суд в Сараево приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой.
Отставки и назначения
США одобрили назначение Александра Дарчиева послом России.
Помощник президента Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России.
Первым заместителем гендиректора ОАК назначен экс-заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
Сделки недели
После скандальной встречи с президентом Украины Дональд Трамп больше не заинтересован в пересмотре соглашения с Украиной по полезным ископаемым, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.
Производитель спецодежды ООО «Булава» (входит в концерн «Калашников») станет инвестором швейных фабрик сети массмаркет-бренда Gloria Jeans.
Сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и основатель Indigo Capital Partners Петр Жуков получил 20% в ООО «Адекватные технологии».