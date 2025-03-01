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Коммерсантъ FM
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Провал встречи в Вашингтоне, переговоры в Стамбуле и приговор Милораду Додику

Чем запомнилась неделя 24–28 февраля: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды» (президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ).

Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле

Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле

Фото: Francisco Seco / AP

Машина с российскими дипломатами покидает консульство США в Стамбуле

Фото: Francisco Seco / AP

«Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки... Он может вернуться, когда будет готов к миру»(президент США Дональд Трамп о встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне).

«Нет ничего святого» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о попытке покушения на митрополита Тихона).

«Мы что, картошки не можем произвести нужное количество?» (президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился дорогой картошкой в стране).

«Лучший вице-президент и наш будущий президент» (бизнесмен Илон Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса будущим главой Белого дома).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов.

Ассоциация российских банков обратилась в Минэкономики и ФАС с просьбой снять излишние требования для допуска банков к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проверять возраст всех интернет-пользователей для защиты детей от «негативного контента».

В Госдуме предложили вернуть ФСБ следственные изоляторы.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил поднять пошлины на импортные цветы перед 8 Марта.

Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу первым из претендентов на пост президента МОК поддержал возвращение РФ в мировой спорт.

Цифры недели

В третью годовщину СВО ЕС и Великобритания утвердили 16-й по счету пакет антироссийских санкций.

Жители Курской области, лишившиеся жилья, могут оформить льготную ипотечную программу по ставке 2%.

Налоговые сборы в РФ в 2024 году выросли на 20%.

Экспорт нефти из РФ на фоне новых санкций США в январе снизился на 5,2%.

Переговоры дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле длились почти шесть с половиной часов.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года.

По итогам года доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в РФ может увеличиться до 50%.

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил российских ритейлеров о повышении цен на 15–30%.

Чистый убыток Ozon вырос до 59 млрд руб. в 2024 году.

Впервые за три года в РФ пошло на спад количество мошеннических операций: в январе их число сократилось на 4,6%.

Складские запасы АвтоВАЗа и дилеров бренда достигли 100 тыс. автомобилей Lada при норме 60 тыс. штук.

Альянс ХДС/ХСС одержал победу на выборах в парламент Германии, набрав 28,6% голосов.

По букве закона

Правительство РФ, как и ожидал «Ъ», продлило запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний.

ЦБ РФ принял решение перенести массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля на более поздний срок.

Минэкономики подготовило единые правила перехода на новую систему определения общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Арбитражный суд Москвы впервые вынес решение о взыскании неустойки в размере 514 млн руб. с «Силовых машин» Алексея Мордашова за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС.

Никулинский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения.

Суд в Сараево приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой.

Отставки и назначения

США одобрили назначение Александра Дарчиева послом России.

Помощник президента Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России.

Первым заместителем гендиректора ОАК назначен экс-заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Сделки недели

После скандальной встречи с президентом Украины Дональд Трамп больше не заинтересован в пересмотре соглашения с Украиной по полезным ископаемым, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Производитель спецодежды ООО «Булава» (входит в концерн «Калашников») станет инвестором швейных фабрик сети массмаркет-бренда Gloria Jeans.

Сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и основатель Indigo Capital Partners Петр Жуков получил 20% в ООО «Адекватные технологии».

Фотогалерея

Лучшие фото за февраль

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Преддверие переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Доме приемов МИД РФ в Москве

Преддверие переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Доме приемов МИД РФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент РФС, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на выборной конференции РФС в Москве

Президент РФС, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на выборной конференции РФС в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время встречи с ветеранами боевых действий разных поколений в Музее Победы в Москве

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время встречи с ветеранами боевых действий разных поколений в Музее Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков (на первом плане) и председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков (на первом плане) и председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, зампредсед комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и член комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина

Слева направо: зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, зампредсед комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и член комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр просвещения Сергей Кравцов, зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Слева направо: министр просвещения Сергей Кравцов, зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Ксения Собчак, Платон Виторган-Собчак и член Совета федерации РФ от Республики Тыва Людмила Нарусова на концерте памяти Анатолия Собчака в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Слева направо: телеведущая Ксения Собчак, Платон Виторган-Собчак и член Совета федерации РФ от Республики Тыва Людмила Нарусова на концерте памяти Анатолия Собчака в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака

Президент Владимир Путин на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии открытия после модернизации Сеченовского центра материнства и детства в Москве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии открытия после модернизации Сеченовского центра материнства и детства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осмотр пациентки перинатального центра РКБ им. Семашко в Симферополе

Осмотр пациентки перинатального центра РКБ им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков на «Неделе российского бизнеса» в Москве

Первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков на «Неделе российского бизнеса» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова и президент Владимир Путин на совещании в Верховном суде

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова и президент Владимир Путин на совещании в Верховном суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Интерактивная инсталляция на тему балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», установленная в Москве в честь 130-й годовщины его первой постановки

Интерактивная инсталляция на тему балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», установленная в Москве в честь 130-й годовщины его первой постановки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Декоративная голова дракона на Манежной площади Москвы, установленная в рамках проведения фестиваля «Китайский Новый год»

Декоративная голова дракона на Манежной площади Москвы, установленная в рамках проведения фестиваля «Китайский Новый год»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники встречи с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Участники встречи с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Встреча с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым на ВДНХ в Москве

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым на ВДНХ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый в получении взятки, перед началом судебного заседания в Басманном районном суде Москвы

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый в получении взятки, перед началом судебного заседания в Басманном районном суде Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова в театре «Геликон-Опера»

Актриса Юлия Рутберг во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова в театре «Геликон-Опера»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники КПРФ перед началом встречи с депутатами на Театральной площади в Москве

Сторонники КПРФ перед началом встречи с депутатами на Театральной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Скульптура двуглавого орла на крыше Государственного Исторического музея в Москве

Скульптура двуглавого орла на крыше Государственного Исторического музея в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Верующие у часовни Святой Блаженной Ксении Петербургской в День ее памяти

Верующие у часовни Святой Блаженной Ксении Петербургской в День ее памяти

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Голосование на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве

Голосование на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук Государственного академического казачьего хора Виктор Захарченко на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества

Худрук Государственного академического казачьего хора Виктор Захарченко на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки «Любовь в авангарде. Матюшин+Гуро» в центре «Зотов» в Москве

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки «Любовь в авангарде. Матюшин+Гуро» в центре «Зотов» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Открытие выставки «Эрарта Премия — 2025» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге

Открытие выставки «Эрарта Премия — 2025» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском Музее в Санкт-Петербурге

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском Музее в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участники первой международной научной конференции «Если перед нами встанет истина...» в университете «Сириус» в Москве

Участники первой международной научной конференции «Если перед нами встанет истина...» в университете «Сириус» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Модель во время показа бренда Coquette Revue на международной выставке нижнего белья, купальников и домашней одежды Lingerie Show-Forum в еvent-холле «Инфопространство» в Москве

Модель во время показа бренда Coquette Revue на международной выставке нижнего белья, купальников и домашней одежды Lingerie Show-Forum в еvent-холле «Инфопространство» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева и художник Борис Орлов на церемонии открытия выставки «Это лучшее, что у нас есть» в Московском музее современного искусства

Искусствовед Елизавета Лихачева и художник Борис Орлов на церемонии открытия выставки «Это лучшее, что у нас есть» в Московском музее современного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова и актер Евгений Бороденко на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой» в ресторане Savoy в Москве

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова и актер Евгений Бороденко на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой» в ресторане Savoy в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный тренер баскетбольной команды УНИКС (Казань) Велимир Перасович во время матча с «Зенитом» (Санкт-Петербург)

Главный тренер баскетбольной команды УНИКС (Казань) Велимир Перасович во время матча с «Зенитом» (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Главный тренер команды «Динамо« Алексей Кудашов (справа) во время матча с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Главный тренер команды «Динамо« Алексей Кудашов (справа) во время матча с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч между командами «Спартак» (Москва) и «Торпедо» (Нижний Новгород) во Дворце спорта «Мегаспорт» в Нижнем Новгороде

Матч между командами «Спартак» (Москва) и «Торпедо» (Нижний Новгород) во Дворце спорта «Мегаспорт» в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Баскетболист Владислав Перевалов на матче всех звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Баскетболист Владислав Перевалов на матче всех звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Мегаспорт» в Москве

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Мегаспорт» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Всероссийского фестиваля активного отдыха «ВьюгаФест» в Тольятти

Участники Всероссийского фестиваля активного отдыха «ВьюгаФест» в Тольятти

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристка Аделия Петросян во время церемонии награждения

Фигуристка Аделия Петросян во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Команда из ДНР во время групповых упражнений в категории «многоборье» на Альфа-Банк Чемпионате России по художественной гимнастике во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

Команда из ДНР во время групповых упражнений в категории «многоборье» на Альфа-Банк Чемпионате России по художественной гимнастике во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гимнастка Анна Вакуленко во время выступления с лентой

Гимнастка Анна Вакуленко во время выступления с лентой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гимнастка Ульяна Янус во время выступления с лентой

Гимнастка Ульяна Янус во время выступления с лентой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Команда Республики Калмыкия во время соревнований во время соревнований в категории «многоборье»

Команда Республики Калмыкия во время соревнований во время соревнований в категории «многоборье»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Преддверие переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Доме приемов МИД РФ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент РФС, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на выборной конференции РФС в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время встречи с ветеранами боевых действий разных поколений в Музее Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков (на первом плане) и председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, зампредсед комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и член комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Каптелинина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: министр просвещения Сергей Кравцов, зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: телеведущая Ксения Собчак, Платон Виторган-Собчак и член Совета федерации РФ от Республики Тыва Людмила Нарусова на концерте памяти Анатолия Собчака в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии открытия после модернизации Сеченовского центра материнства и детства в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осмотр пациентки перинатального центра РКБ им. Семашко в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков на «Неделе российского бизнеса» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова и президент Владимир Путин на совещании в Верховном суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Интерактивная инсталляция на тему балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», установленная в Москве в честь 130-й годовщины его первой постановки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Декоративная голова дракона на Манежной площади Москвы, установленная в рамках проведения фестиваля «Китайский Новый год»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники встречи с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча с кандидатом на должность президента Абхазии Бадрой Гунбой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым на ВДНХ в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый в получении взятки, перед началом судебного заседания в Басманном районном суде Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова в театре «Геликон-Опера»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники КПРФ перед началом встречи с депутатами на Театральной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Скульптура двуглавого орла на крыше Государственного Исторического музея в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Верующие у часовни Святой Блаженной Ксении Петербургской в День ее памяти

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Голосование на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Худрук Государственного академического казачьего хора Виктор Захарченко на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на церемонии открытия выставки «Любовь в авангарде. Матюшин+Гуро» в центре «Зотов» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Открытие выставки «Эрарта Премия — 2025» в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в Русском Музее в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Участники первой международной научной конференции «Если перед нами встанет истина...» в университете «Сириус» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Модель во время показа бренда Coquette Revue на международной выставке нижнего белья, купальников и домашней одежды Lingerie Show-Forum в еvent-холле «Инфопространство» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева и художник Борис Орлов на церемонии открытия выставки «Это лучшее, что у нас есть» в Московском музее современного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова и актер Евгений Бороденко на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой» в ресторане Savoy в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Главный тренер баскетбольной команды УНИКС (Казань) Велимир Перасович во время матча с «Зенитом» (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Главный тренер команды «Динамо« Алексей Кудашов (справа) во время матча с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч между командами «Спартак» (Москва) и «Торпедо» (Нижний Новгород) во Дворце спорта «Мегаспорт» в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Баскетболист Владислав Перевалов на матче всех звезд Единой лиги ВТБ на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Мегаспорт» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники Всероссийского фестиваля активного отдыха «ВьюгаФест» в Тольятти

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов на финале «Гран При России» по фигурному катанию на коньках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фигуристка Аделия Петросян во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Команда из ДНР во время групповых упражнений в категории «многоборье» на Альфа-Банк Чемпионате России по художественной гимнастике во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гимнастка Анна Вакуленко во время выступления с лентой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гимнастка Ульяна Янус во время выступления с лентой

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Команда Республики Калмыкия во время соревнований во время соревнований в категории «многоборье»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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