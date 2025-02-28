Лукашенко возмутился дорогой картошкой в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен, что местный картофель вырос в цене на 10% за первые два месяца 2025 года. Он потребовал наладить ценообразование и «выгнать» всех причастных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко в 2015 году

Фото: Andrei Stasevich / BelTA Photo / AP Александр Лукашенко в 2015 году

Фото: Andrei Stasevich / BelTA Photo / AP

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель. Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?» — сказал белорусский президент в ходе совещания по вопросам регулирования цен (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко задался вопросом, неужели импорт картофеля стал выгоднее, чем его выращивание. «Не так? Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция»,— заключил белорусский президент.

За 2024 год, по данным Белстата, картофель в стране подорожал на 31,2%. Сейчас средняя цена на картофель в белорусских магазинах составляет 2,20 белорусских рубля (около 60 руб.). В декабре прошлого года правительство Белоруссии ввело временные лицензии на вывоз картофеля за пределы страны. Мера должна была обеспечить достаточное количество продукции на внутреннем рынке в период межсезонья.