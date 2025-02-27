Чистый убыток Ozon вырос до 59 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток Ozon (MOEX: OZON) по итогам 2024 года увеличился на 39% по сравнению с годом ранее и составил 59,4 млрд руб. Выручка за год достигла 615,7 млрд руб., показав рост на 45%. Валовая прибыль за 2024 год составила 99,9 млрд руб., увеличившись на 126%, следует из отчетности компании по МСФО.

Скорректированная EBITDA за год выросла на 526%, до рекордных 40,1 млрд руб. Оборот (GMV) за 2024 год превысил 2,8 трлн руб., показав рост на 64% за год. «Рост обеспечили результаты предпринимателей: их оборот на Ozon в 2024 году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса достигла 85,4%. Число активных продавцов выросло до 600 тыс., из них более 80% проживает в регионах России»,— сказано в отчете.

В четвертом квартале прошлого года выручка выросла на 69% в годовом выражении, до 216,6 млрд руб. Прибыль за тот же период выросла в 2,6 раза год к году, до 35,7 млрд руб. Убыток по итогам четвертого квартала составил 17,6 млрд руб., сократившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

31,76% акций Ozon принадлежат ПАО АФК «Система». Еще 28% акций владеет инвестиционный фонд «Восток Инвестиции», выкупивший этот пакет у предыдущего владельца Baring Vostok Private Equity Funds. Остальные бумаги Ozon находятся в свободном обращении. В июне прошлого года правительственная комиссия разрешила Ozon провести редомициляцию холдинговой компании с Кипра.

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