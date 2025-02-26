Взятка в Вологде где-где-где?

Как стало известно «Ъ», вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров задержаны в столице оперативниками ФСБ и следователями СКР за получение взятки. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Фигурантам уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, свою вину они отрицают.

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По данным источников «Ъ» в силовых структурах, чиновники были задержаны сотрудниками ФСБ России во вторник днем. Кирилла Бочарова и курирующего его вице-губернатора Дениса Алексеева схватили с поличным при получении 30 млн руб. от предпринимателя прямо в помещении регионального представительства в Староконюшенном переулке. По версии следователей Главного следственного управления СКР, уже возбудивших уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), это была лишь часть незаконного вознаграждения на общую сумму 100 млн руб.

Деньги, как считают в СКР, предназначались чиновникам за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник».

Кроме того, речь шла об «общем покровительстве» и возможном участии компании в инвестиционных проектах регионального правительства.

Согласно предварительной информации, свои требования чиновники предъявили лесопромышленникам еще несколько месяцев назад. В ходе ранее состоявшихся встреч Кирилл Бочаров якобы уже успел получить первые 20 млн руб.

Впрочем, как оказалось, встреча проходила уже под контролем чекистов, к которым заблаговременно обратился представитель лесопромышленников. А ранее переданные помеченные деньги с переписанными номерами купюр, по неподтвержденным данным, были найдены дома у полпреда.

Адвокат Дениса Алексеева Роман Глинин от комментариев отказался, а защита господина Бочарова для них была недоступна.

Между тем, по словам близких к следствию источников «Ъ», полпред на первых допросах от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких.

По неподтвержденной информации, Денис Алексеев сослался на плохое самочувствие, пообещав высказать свою позицию позже. При этом собеседники «Ъ» в органах власти Вологодской области не исключают, что 44-летний вице-губернатор, всего год проработавший на своем посту, мог случайно попасть в эту историю.

Сергей Сергеев