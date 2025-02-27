Владимир Мединский возглавил Союз писателей России

Помощник президента Владимир Мединский избран первым секретарем (председателем) Союза писателей России, передает корреспондент «Интерфакса». Кандидатуру господина Мединского поддержали делегаты на XVII внеочередном съезде союза в Доме Пашкова. Других кандидатов не было.

Председатель союза избирается голосованием 120 делегатов, которых планируется избрать из всех регионов. Для избрания председателя ему нужно две трети голосов делегатов. На съезде присутствовали режиссер Никита Михалков, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов и др. Перед началом голосования делегаты приняли новую редакцию устава организации, в ней было изменено название руководящей должности с «председателя» на «первый секретарь» Союза писателей России.

Кандидатуру Владимира Мединского на этот пост предложил добровольно сложивший с себя полномочия главы союза Николай Иванов. Он работал на этой должности с февраля 2018 года. РБК со ссылкой на источники писал, что рассмотрение кандидатуры господина Мединского связано с «повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей».

Господин Мединский с 2012-го по 2020 год занимал пост министра культуры. С 2020-го назначен помощником президента Владимира Путина.

Полина Мотызлевская