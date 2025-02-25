Святой Себастьян

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу стал первым из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета, по сути открыто поддержавшим идею оперативного возвращения России в мировой спорт, увязав его, правда, с окончанием российско-украинского конфликта. Вес заявлению господина Коу, чья позиция в отношении допуска отечественных спортсменов ранее выглядела чрезвычайно жесткой, придает тот факт, что он является одним из фаворитов мартовских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу

Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Большой резонанс в российском и международном спортивных сообществах вызвало интервью президента Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коу, опубликованное на YouTube-канале британского журналиста Пирса Моргана. Господин Коу давал его в качестве не столько главы World Athletics, сколько претендента на пост главы всего олимпийского движения. Британец является одним из семи кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), который покидает руководивший им с 2013 года Томас Бах.

Соперничать с британцем на выборах, назначенных на конец марта, будут другие президенты крупных международных федераций — гимнастики, велоспорта и лыжных видов — японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш, вице-президент МОК испанец Хуан-Антонио Самаранч-младший, член исполкома МОК иорданец Фейсал ибн Хусейн, а также олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, министр спорта Зимбабве. Себастьян Коу, спортивный функционер-тяжеловес с ярким бэкграундом, входит, по данным большинства медиаресурсов, внимательно следящих за процессами в МОК, таких как Insidethegames, в число их фаворитов наряду с господином Самаранчем и госпожой Ковентри.

Громко прозвучала прежде всего та часть его выступления, которая касалась позиции господина Коу в отношении России.

Как известно, с 2022 года российский спорт находится под международными санкциями. Сначала они были сверхжесткими, потом оказались смягчены благодаря появлению новых рекомендаций МОК. Однако до сих пор участие российских спортсменов в международной спортивной жизни слишком далеко от полноценного. Допуск к своим соревнованиям даже в нейтральном статусе им обеспечили далеко не все федерации, а из-за разного рода ограничений на прошлогодней летней Олимпиаде в Париже выступили всего 15 представителей России. Формат ее участия в ближайшей зимней Олимпиаде, которая состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо через год, вообще еще не определен.

Так вот Себастьян Коу довольно четко дал понять, что выступает за полноценное возвращение российских спортсменов. Правда, он увязал его с заключением мирного договора между Россией и Украиной и окончанием конфликта. «Если, как я надеюсь, будет такая ситуация, если будет заключено соглашение и оно устроит обе стороны, лучше, чтобы все люди были в спорте, нежели вне его»,— сказал господин Коу. Более того, затем он признался, что если станет президентом МОК, то не откажется от звонка Владимиру Путину в случае необходимости: «Нужно говорить со всеми».

Почему эти слова вызвали серьезный эффект, понятно. До этого момента никто из кандидатов в президенты МОК настолько явно не поддерживал идею «реинтеграции» России.

Все они в конце января представляли свои предвыборные программы членам структуры. И, например, Фейсал ибн Хусейн говорил, что «исключение российских атлетов базируется на нарушении Олимпийской хартии», а также о том, что требуется выработать «механизм» для их возвращения. Примерно так же осторожно высказывались и его конкуренты. Давид Лапартьян предупреждал о «преждевременности» принятия решений, касающихся Олимпиады в Италии, а Юхан Элиаш рассказывал о том, что, на его взгляд, «хорошо работали» подходы, примененные перед парижской Олимпиадой.

Как ни странно, из общего ряда выбился тот, кого в российских спортивных кругах прежде считали «нежелательным» кандидатом из-за «консервативной» позиции.

Федерация Себастьяна Коу едва ли не единственная среди крупных структур, контролирующих летние виды, которая все еще придерживается стратегии «абсолютной изоляции» россиян, а сам он неоднократно поддерживал санкции МОК.

Спортивный менеджер Андрей Митьков, однако, уверен, что российские представления о господине Коу не совсем соответствуют действительности, назвав его «прагматичным политиком, имеющим твердую позицию и умеющим решать сложные проблемы и отвечать на сложные вызовы»: «В этом смысле он даже более понятен нам, чем другие кандидаты». Эксперт обратил внимание на то, что Себастьян Коу уже много раз фактически конфликтовал с МОК в связи с такого рода «вызовами».

Так, руководители организации критиковали World Athletics за реализованную в Париже идею распределения олимпийских призовых, а также за специфику «гендерной» политики, то есть меры по защите «чистоты» женских соревнований. В легкой атлетике давно придерживаются отвергнутого МОК так называемого научного подхода к определению принадлежности спортсменов к той или иной гендерной категории, а сейчас обсуждают возможность «углубения» проверок вплоть до генного уровня. «В действительности Себастьян Коу во многом разделяет ценности, декларируемые Россией»,— убежден Андрей Митьков.

Источник “Ъ”, хорошо знакомый с ситуацией в олимпийском движении, предположил, что господин Коу, «опытный политик», «просто поменял риторику под влиянием обстоятельств». Под ними имеются в виду и тренд на дальнейшее «смягчение по отношению к России в самом МОК», и старт переговорного процесса по украинскому конфликту с участием России и США, важнейшей для мировой легкой атлетики страны. «Скорее всего, Коу заволновался, видя, что теряет статус фаворита выборов, и решил подстроиться под свежие веяния»,— сказал собеседник “Ъ”.

Алексей Доспехов