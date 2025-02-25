Перемены на линии фрода

Впервые за три года в России пошло на спад количество мошеннических операций — телефонного фрода, фишинга и т. д. Как стало известно “Ъ”, в январе их общее число сократилось на 4,6% относительно января прошлого года. Темпы годового прироста таких инцидентов также падают — до 6,8% по итогам прошлого года против 38,2% в 2023 году. Количество уголовных дел против мошенников, переданных в суд, растет. Повышение раскрываемости дел оказывает сдерживающее воздействие на потенциальных мошенников, соглашаются эксперты, хотя и не всегда напрямую приводит к снижению уровня преступности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отмечают в МВД, взаимодействие с ЦБ помогло снизить число мошеннических операций

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Как отмечают в МВД, взаимодействие с ЦБ помогло снизить число мошеннических операций

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января 2024 года. Об этом “Ъ” рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов, отметив, что результата удалось достичь в том числе благодаря взаимодействию МВД России и ЦБ. В целом по результатам совместной работы в 2024 году прирост мошенничества сократился с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.

В рамках взаимодействия в режиме реального времени организован информационный обмен между Банком России и МВД России, рассказывает Данил Филиппов, практически исключен пропуск иностранного трафика с использованием подмены телефонных номеров, банкам предоставлено право на двое суток приостанавливать операции по переводу средств со счетов клиентов и т. д. «Нам совместно удалось оперативно взыскать с дропов — владельцев мошеннических счетов — 147 млн руб. неосновательного обогащения»,— также поделился он. На 13,5% за год увеличилась сумма наложенного ареста на денежные средства, поступившие на счета дропов,— с 23,9 млрд до 27,15 млрд руб.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что в первый год работы механизма автоматизированного обмена информацией с МВД России регистрируют около 20 тыс. запросов ежемесячно.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили со счетов россиян на 74,4% больше средств, чем в 2023 году (см. инфографику). Само же количество мошеннических переводов увеличилось на 2,7%, до 1,2 млн операций.

В «МегаФоне» подтверждают тенденцию снижения количества попыток звонков с подменой номера: в январе прошлого года оператор заблокировал 36 млн звонков, а в январе 2025 года показатель снизился до 5,8 млн. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук также соглашается со снижением количества мошеннических звонков: «В январе их было на 8% меньше, чем в декабре 2024 года». В Т2 (ранее Tele2) при этом отметили, что «снижение количества мошеннических звонков может быть связано с общим снижением трафика в январе» и подтвердить устойчивость тренда можно будет только на более длительном периоде. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

«Один месяц нельзя назвать тенденцией, нужно посмотреть данные за первый квартал, чтобы судить о переломе»,— говорит директор департамента продуктовой разработки Innostage Евгений Федоров. Но он соглашается, что успешность фрода снизилась благодаря просвещению населения, технологиям защиты банков и оперативному взаимодействию ЦБ и МВД России.

Также, по данным МВД России, увеличилось на 2,1% количество уголовных дел, направленных с обвинительным заключением в суды по статьям о мошенничестве,— до 32,9 тыс. преступлений. Общая раскрываемость IT-преступлений составила 23,2%, непосредственно мошенничеств — 10,1%, рассказывает Данил Филиппов. По его словам, в области мошенничества раскрыто более 10 тыс. дистанционных хищений, «совершенных в составе организованных преступных групп и преступных сообществ».

Чаще всего речь идет о привлечении к ответственности за мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ), говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Также распространены мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) и мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), добавляет управляющий партнер ADVOLAW Антон Пуляев.

Однако, по словам Марии Яковлевой, увеличение раскрываемости не всегда напрямую приводит к снижению уровня преступности. «Показатели улучшаются в основном за счет установления участников схем и посредников, тогда как организаторы часто остаются вне пределов досягаемости»,—объясняет она.

При этом повышение раскрываемости преступлений свидетельствует об улучшении работы правоохранительных органов — методов и технологий расследования киберпреступлений, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич. Повышение раскрываемости оказывает и сдерживающее воздействие на потенциальных мошенников, говорит она. По прогнозу Марии Яковлевой, «ожидать дальнейшего улучшения показателей можно при развитии механизмов блокировки мошеннических схем на ранних стадиях, ужесточении ответственности за участие в преступных группах и расширении полномочий правоохранительных органов в области киберпреступлений».

Татьяна Исакова, Филипп Крупанин, Ян Назаренко