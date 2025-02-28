США одобрили назначение Дарчиева послом России

Россия получила официальную ноту с агреманом на назначение новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в США директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ. Отъезд господина Дарчиева в США ожидается в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В сообщении уточняется, что нота была вручена господину Дарчиеву во время консультаций дипломатических делегаций РФ и США в Стамбуле.

В конце ноября «Ъ» узнал, что Россия рассчитывает на назначение послом РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. До этого он возглавлял посольство России в Канаде и руководил департаментом Северной Америки. Дипмиссию США в Москве, по данным «Ъ», может возглавить спецпредставитель по Ливии Ричард Норланд.

Анастасия Домбицкая