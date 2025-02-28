О чем Россия и США договорились в Стамбуле. Главное

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры дипломатических делегаций РФ и США. Встреча продлилась почти шесть с половиной часов. В Госдепе США дискуссии назвали «конструктивными». Российский МИД заявил, что переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе». Со стороны РФ делегацию возглавлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев (по данным «Ъ», он станет послом РФ в США), со стороны США — зампомощника госсекретаря Соната Коултер, курирующая политику в отношении РФ и Центральной Европы. Что обсуждали и с какими предложениями выступили участники встречи — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dilara Senkaya / Reuters Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Что предложила Россия:

восстановить прямое авиасообщение между странами.

Что предложили США:

обеспечить «стабильный и устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве».

О чем договорились обе стороны:

обеспечить беспрепятственное финансирование деятельности дипмиссий РФ и США;

создать надлежащие условия для выполнения дипломатами служебных обязанностей;

продолжать диалог по данному каналу.

Что еще обсуждалось на встрече:

вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год;

доступ американских дипломатов к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту.

Подробнее о переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая