Что Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому

Эта сделка (по урегулированию конфликта.— “Ъ”) будет сложной, ее будет сложно заключить, потому что должен измениться подход, поведение президента Зеленского.

Вы не можете заключать никаких сделок без компромиссов. Так что, конечно, (Украине.— “Ъ”) придется пойти на некоторые компромиссы.

Вы не можете что-либо диктовать, вы не в очень выгодной позиции.

У вас большие проблемы в конфликте с Россией, вы не выигрываете.

Вы не можете говорить: «Я не хочу остановить войну». У вас нет никаких козырей на руках.

У вас заканчиваются солдаты. Вы играете жизнями миллионов людей и рискуете развязать Третью мировую войну.

Вы должны согласиться на прекращение огня.

США могут лишить Украину поддержки, если вы не будете стремиться к урегулированию.

Либо вы заключаете эту сделку, либо США умывают руки.

Сожалею о вовлечении США в конфликт и чувствую за это ответственность.

Я нейтрален: я и за тех, и за других.

Мои контакты с Владимиром Путиным превосходны.

Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки... Он может вернуться, когда будет готов к миру.