Lada не ушла со склада

Вслед за китайскими автомобильными брендами с затовариванием складов столкнулся и АвтоВАЗ. Сток автопроизводителя и официальных дилеров марки, по оценке компании, достиг 100 тыс. Lada при норме 60 тыс. штук. Ситуацию может усугубить падение продаж на авторынке в целом, считают эксперты. Ситуацию они оценивают, как если не критическую, то уже близко к этому. По разным оценкам на складах могло скопиться уже до 600 тыс машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Складские запасы АвтоВАЗа и дилеров бренда достигли 100 тыс. автомобилей Lada при норме 60 тыс. штук, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Такой сток при текущей высокой процентной нагрузке становится утяжеляющим фактором для финансовой модели компании, отмечает он. В целом топ-менеджер охарактеризовал ситуацию на авторынке как «тревожную». Продажи бренда в феврале год к году могут сократиться на 3%, до 27 тыс. штук, следует из изложенного господином Соколовым прогноза.

В АвтоВАЗе сообщили “Ъ”, что не снижали темпов выпуска Lada с начала года и производственный план компании в объеме 500 тыс. автомобилей на 2025 год сохраняется.

«Текущий темп производства сбалансирован с объемами отгрузки новых автомобилей помодельно»,— поясняет представитель автопроизводителя.

По оценке независимого эксперта Олега Мосеева, ситуацию со складами Lada можно характеризовать как затоваривание: при нынешнем уровне продаж сток составляет три-четыре месяца реализации. «А ведь завод продолжает производить автомобили в объеме большем, чем рынок потребляет. А значит, "сушить" стоки не получится. По крайней мере, пока рынок не оживет»,— отмечает он. За январь АвтоВАЗ отчитался о продаже 20,8 тыс. автомобилей, что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

С тем, что по бренду Lada на рынке фиксируется затоваривание, соглашается и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его данным, переизбыток сформировался еще в январе. Как считает эксперт, из сложившейся ситуации два выхода: продажа автомобилей с определенными «уступками» или сокращение производственного плана. «Но они его резко сократить не могут, потому что были законтрактованы поставки многих комплектующих. Такое большое предприятие, как АвтоВАЗ, впрочем, как и любой другой завод, не может быстро все переиграть»,— добавляет господин Кадаков.

В конце декабря стало известно о затоваривании складов автомобилями китайских брендов. Тогда стоки иномарок эксперты оценивали в диапазоне 200–360 тыс. штук.

Ситуация с переизбытком машин зарубежных марок, особенно китайских, не выравнивается, скорее, наоборот, усугубляется на фоне слабых продаж на авторынке, отмечают аналитики и участники отрасли. По оценке Максима Кадакова, запасы составляют около 400 тыс. иномарок, по оценке Олега Мосеева — 360–400 тыс. штук. Господин Мосеев напоминает, что подавляющее количество из этого объема приходится на китайские бренды. Такого объема, уточняет эксперт, хватит на четыре-пять месяцев. «Но их производят и привозят. Так что ситуация сложная, если не критичная»,— считает эксперт. Максим Соколов оценивает сток иномарок в 500 тыс. штук.

В прогнозах авторынка на февраль глава АвтоВАЗа и эксперты пессимистичны. «Рынок в целом идет хуже, чем в прошлом году»,— отмечает Максим Соколов. По его словам, продажи в этом месяце могут не преодолеть планку в 100 тыс. новых автомобилей. В феврале 2024 года, согласно «Автостату», было продано 103,95 тыс. новых машин. Генеральный директор агентства Сергей Целиков также ждет, что февральские продажи, вероятнее всего, уйдут в минус в годовом выражении. В последний раз, согласно статистике «Автостата», снижение рынка год к году фиксировалось в марте 2023 года. «Надо всерьез задуматься о том, какие меры совместно надо принять, чтобы избежать уже драматического падения»,— цитирует «Интерфакс» господина Соколова.

Наталия Мирошниченко