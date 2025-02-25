Потерявшие жилье из-за ВСУ жители Курской области смогут взять льготную ипотеку

Министерство финансов сообщило, что льготную ипотечную программу по ставке 2% теперь могут оформить жители Курской области, лишившиеся жилья. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года. Также до этой даты продлена программа для жителей Белгородской области, чье жилье подверглось обстрелам.

Как уточнила пресс-служба Минфина, на жителей Курской области распространили программу «Льготная ипотека на территории новых субъектов РФ». Ее смогут получить граждане, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов. Программа также распространяется на всех жителей приграничных регионов.

Ипотеку можно оформить на строительство частного жилого дома, покупку квартиру в новостройке или на вторичном рынке.

Для жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей льготная ипотека под 2% стала доступна с 1 января 2023 года. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., первоначальный взнос — от 10%. В 2024 году программу распространили на лишившихся жилья жителей Белгородской области.

О требованиях к банкам по жилищным кредитам — в материале «Ъ» «Ипотеке снизили риски».