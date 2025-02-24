Германия научит Европу жить по-новому

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предсказуемо получил от избирателей поддержку, позволяющую ему занять пост канцлера Германии. Будущий глава немецкого правительства уже сделал несколько программных заявлений, в частности, высказался за то, чтобы Европа добилась полной независимости по вопросам обороны от США, и призвал Евросоюз еще более решительно поддержать Украину. И судя по всему, у предполагаемых коалиционных партнеров — социал-демократов — особых разногласий с победителями по этим вопросам не возникнет. Сложнее будет с миграцией, ставшей самой острой внутренней проблемой для Германии: для консенсуса с социал-демократами ХДС придется смягчить свою позицию по этому вопросу, что может добавить очков крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), показавшей на выборах свой лучший результат с момента создания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европа и США — больше не пара

Итоги внеочередных выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, продемонстрировали, что предвыборным прогнозам в этой стране вполне можно верить. По данным немецкой Федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах, альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг, набрав 28,6% голосов. Второе место отошло, как и предвещалось, крайне правой АдГ с 20,8% голосов. Тройку лидеров замкнула СДПГ канцлера Олафа Шольца, которую поддержали 16,4% избирателей. «Зеленым», бывшим партнерам в завершающем свои полномочия в правительстве меньшинстве, досталось 11,6% голосов, а Левой партии — 8,8%. А вот «Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия Германии остались за бортом парламента: эти силы заручились всего 4,9% и 4,3% голосов соответственно, не преодолев таким образом 5-процентный барьер для прохождения в Бундестаг.

Уже в воскресенье вечером сразу после закрытия избирательных участков будущий канцлер — глава консерваторов Фридрих Мерц — сделал в эфире телеканала ARD несколько программных заявлений. Главным образом они коснулись отношений с США, к независимости от которых — по крайней мере в сфере безопасности — господин Мерц решительно призвал не только Германию, но и всю Европу. «Я не думал, что мне придется говорить что-то подобное... Но после заявлений Дональда Трампа становится ясно, что американцам, по крайней мере этому американскому правительству, в значительной степени безразлична судьба Европы,— признал он. И продолжил:— Я нахожусь в тесном контакте со многими премьер-министрами—главами правительств стран ЕС. И абсолютным приоритетом должно стать скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы действительно достигли независимости от США».

Кроме того, будущий немецкий лидер высказал сомнения в жизнеспособности НАТО в его нынешнем виде, не исключив, что к летнему саммиту Североатлантического альянса «придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал».

И даже выдвинул идею создания вместо НАТО нового европейского оборонного альянса, включавшего бы и ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией.

Наконец, в контексте безопасности Европы Фридрих Мерц, давно проявивший себя в качестве ярого сторонника помощи Киеву, затронул и украинскую тему. Отметив, что вопрос отправки европейских военных на Украину сейчас не стоит на повестке дня, он признал, что первостепенная задача — решить, как «нам дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться». «На мой взгляд, это мы до сих пор делали недостаточно»,— отметил немецкий политик, чья страна является вторым после США донором Киева с точки зрения военной помощи.

Pro & Contra «большой коалиции»

Впрочем, куда более актуальной задачей для победителя будет создание устойчивой коалиции. Сформировать новое правительство Германии господин Мерц пообещал до католической Пасхи (она отмечается 20 апреля). На фоне решительного отказа от всякой кооперации с крайне правыми из АдГ единственным возможным вариантом, исходя из итогов выборов, остается создание «большой коалиции» между ХДС/ХСС и социал-демократами с ситуативным привлечением в нее «зеленых».

Последние, к слову, уже дали понять, что готовы поддержать Мерца, если будущей коалиции понадобится дополнительная поддержка во время голосования в парламенте по внешнеполитическим вопросам. «Американцы не просто оставляют Европу одну, но и работают против Европы. Они подводят Украину. Я бы сказал, что они ее предают. Это империализм в худшем проявлении»,— отметил воскресным вечером кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек, как и Мерц, зарекомендовавший себя в качестве самых ястребиных сторонников расходов на оборону и поддержку Киева.

Что касается СДПГ, то представляющий ее Олаф Шольц, напротив, шел на выборы под имиджем «канцлера мира», не желающего эскалации конфликта на Украине. Правда, проиграв гонку за новый срок, Шольц дал понять, что не войдет в команду социал-демократов в любой коалиции. Это дает шанс на выдвижение на первые роли в партии нынешнего министра обороны Бориса Писториуса, который, напротив, всегда был очень жестко настроен по отношению к Москве и крайне лоялен в вопросах содействия Киеву.

Но если во внешнеполитических вопросах «большая коалиция» сможет поладить, то прийти к согласию по внутриполитическим проблемам будет весьма непросто.

Один из вопросов — стоит ли ослаблять фискальные правила, чтобы позволить инвестиции в промышленность и большие расходы на оборону, из-за споров вокруг чего развалилось прежнее трехпартийное правительство.

Давление на будущее правительство, безусловно, окажет и проблема миграции. Как известно, в преддверии выборов Фридрих Мерц заметно отошел от центристской позиции своей партии, пообещав крайне жесткие меры для борьбы с нелегалами. Однако вероятный союз с социал-демократами неминуемо вынудит Мерца отыгрывать назад. А это совершенно точно подстегнет популярность крайне правых из АдГ, добившихся сейчас лучшего результата с момента своего создания два десятилетия назад.

К слову, в стане крайне правых, сотрудничество с которыми в Германии по-прежнему категорически отвергают все партии мейнстрима, восприняли итоги выборов оптимистично и не без злорадства. Как отметила в воскресенье кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель, первое место партии Мерца стало «пирровой победой». Заметив, что ХДС в значительной степени скопировал программу «Альтернативы» в сфере борьбы с миграцией, она выразила уверенность, что будущий канцлер не сможет реализовать ее с левыми партиями. Если Мерц в итоге создаст альянс с социал-демократами и «зелеными», «это будет нестабильное правительство, которое не продержится и четырех лет, будет временный канцлер Фридрих Мерц, а в ближайшие годы мы догоним Союз», оптимистично заявила Алис Вайдель.

Наталия Портякова