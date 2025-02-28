Barilla разварила цены

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил ритейлеров о повышении на 15–30% цен на импортный ассортимент. Компания занимает 10% российского рынка в категории, завозя 20% позиций из-за рубежа. Подорожанию способствует повышение с февраля таможенных пошлин на некоторую продукцию из «недружественных» стран. Локальные производители макаронных изделий сталкиваются с ростом себестоимости из-за подорожания сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Крупный поставщик макаронных изделий ООО «Барилла Рус» (бренд Barilla) уведомил ритейлеров о повышении цен на 26 наименований с 1 марта, следует из письма компании (есть у “Ъ”). Его получение подтвердили собеседники “Ъ” в двух торговых сетях. Для двух позиций изменение цен окажется незначительным. 24 наименования подорожают на 15–30%. В «Барилла Рус» не ответили “Ъ”. В «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренд «Роллтон») от комментариев отказались. В «Си групп» («Шебекинские», Maltagliati, Pasta Zara) на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Barilla — итальянская компания, специализирующаяся на производстве продуктов питания, в частности на макаронных изделиях. В России бренд относится к одному из наиболее востребованных. В мае прошлого года аналитики «Нильсен» включали марку в пятерку наиболее продаваемых в денежном выражении. Выручка ООО «Барилла Рус» в 2023 году составила 12,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб., следует из данных СПАРК. Год к году эти показатели выросли на 11% и 20,2% соответственно. В Институте развития предпринимательства и экономики долю Barilla на рынке макаронных изделий России оценивают в 10%.

Собеседник “Ъ” в одной из торговых сетей указывает, что пока речь идет о повышении стоимости лишь импортной продукции Barilla. Она, по его оценкам, формирует 20% российского ассортимента компании.

Уведомлений об изменении цен на продукцию Barilla, произведенную в России, ритейлеры пока не получали. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский отмечает, что на всем российском рынке макаронных изделий доля импорта составляет 10–15%. Показатель последние несколько лет снижается за счет развития высокотехнологичных производственных мощностей внутри страны, говорит он.

Наиболее выраженный рост отпускных цен, согласно тексту письма Barilla, с 1 марта произойдет на макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли и пенне ригате. Они подорожают на 30%. Лазанья, феттуччине, тальятелле, фарфалле вырастут в цене на 20%, большинство соусов компании — на 15%. В самой Barilla подорожание связывают с ослаблением рубля и увеличением с 2 февраля 2025 года на 10% таможенной пошлины. Согласно принятым в конце прошлого года изменениям, ставка для макаронных изделий из «недружественных» стран составляет 25% от таможенной стоимости, но не менее €0,46–0,93 за 1 кг, в зависимости от вида продукции.

С ростом себестоимости сейчас сталкиваются и российские производители. Зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что на показатель влияют как общеэкономические факторы, так и повышение стоимости сырья. Оптовая стоимость муки высшего сорта, по его словам, сейчас составляет 26,2 тыс. руб. за тонну. Год к году показатель вырос почти на 16%. Это продиктовано в том числе увеличением стоимости пшеницы третьего класса на 35,3%, до 18 тыс. руб. за тонну в опте, говорит он.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров называет муку основным фактором, влияющим на себестоимость макарон. Господин Немировский обращает внимание, что некоторые производители для снижения расходов и получения конкурентных преимуществ выводят в розницу фальсифицированную продукцию. Заявляя об использовании муки из твердых сортов пшеницы, они закупают более дешевую из мягких сортов, поясняет он. В Минсельхозе “Ъ” заявили, что производство макаронных изделий в России стабильно растет. В январе оно достигло 120 тыс. тонн, прибавив 8,3% год к году. Объем позволяет обеспечивать внутренние потребности и наращивать экспорт. Ценовую ситуацию в сегменте в целом в министерстве называют стабильной.

Согласно «Нильсен», спрос на макаронные изделия в России сокращается уже второй год. В 2023 году их натуральные продажи снизились на 7,4% год к году, в 2024 году — на 1,8%. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев предполагает, что часть жителей крупных городов могут отказываться от макарон, стремясь снизить потребление мучных изделий с переходом на здоровый образ жизни. Но эксперт отмечает, что продукт остается базовым для большей части населения. С ростом цен на определенные позиции потребители могут выбирать для себя более дешевые аналоги, говорит он.

Александра Мерцалова