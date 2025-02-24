Санкционная копродукция

В третью годовщину СВО Евросоюз и Великобритания одновременно утвердили новые антироссийские санкции, при этом европейский пакет ограничительных мер стал уже 16-м по счету. Как и прежде, меры направлены против ключевых секторов российской экономики, включая банковский сектор, металлургию и логистику, а также против тех, кто помогает России обходить уже наложенные ограничения. Новые санкции не стали неожиданными и вряд ли окажут существенное влияние на их адресатов. Их главная цель, отмечают юристы, все та же: сократить поступления в адрес российских компаний и российского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

24 февраля Совет ЕС со своей стороны и Великобритания — со своей одобрили новые пакеты санкций против РФ. Списки пополнились десятками граждан и юрлиц, включая российские криптобиржи и участников судоходного сектора. Кроме того, под ограничениями оказались суда, связанные с теневым флотом РФ, и компании, помогающие России обходить санкции, в том числе из Китая, Германии, Таиланда, Турции, Индии, Киргизии.

«В общем и целом 16-й пакет санкций ЕС, возможно, является одним из самых жестких за последние три года. Основной удар традиционно направлен на сокращение доходных статей российского бюджета»,— говорит руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок.

Советник Altus Capital Кира Винокурова обращает внимание, что ЕС установил два новых критерия введения санкций: в отношении лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота, а также лиц, поддерживающих или извлекающих выгоду из российской военной и промышленной базы. По ее словам, «последний критерий может быть истолкован весьма широко».

Металлы, нефть и уголь

Как и ожидалось, в рамках нового пакета санкций ЕС объявил запрет на импорт первичного алюминия из России. Мера дополняет действующий запрет на ввоз обработанных алюминиевых изделий. Как сообщила Еврокомиссия, для плавного перехода вводятся квоты, позволяющие в течение года импортировать 275 тыс. тонн этого металла из РФ, что соответствует 80% импорта алюминия ЕС в 2024 году.

Существенного влияния новых ограничений на бизнес «Русала» — единственного производителя алюминия в РФ и крупнейшего игрока за пределами Китая — аналитики не ожидают.

По итогам первой половины 2024 года на европейский рынок приходилось 22% выручки «Русала» против 31% годом ранее. Доля азиатских рынков выросла с 33% до 42%. В БКС отмечают, что объемы поставок, которые «Русал» рискует потерять в ЕС, можно перенаправить в Китай, который обеспечивает 60% мирового спроса на алюминий и продолжает наращивать потребление. В связи с перестройкой логистики в БКС допускали временные дополнительные издержки. Запрет на импорт российского алюминия введен в США с апреля 2024 года, в Великобритании — с декабря 2023 года.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, 24 февраля 2025 года: Здесь уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема

«Ранее такой запрет уже был введен США и Великобританией, при этом ЕС ограничивал ввоз только алюминиевой проволоки, фольги, труб из России»,— отмечает руководитель международного направления КА «Регионсервис» Ксения Касьяненко. Она не думает, что новые меры будут весьма чувствительны для российских поставщиков, «поскольку поставки алюминия из России в страны ЕС и так сократились с 2022 года более чем на 70%, а российские производители нашли альтернативные рынки, в частности Китай». Тем не менее Иван Тихоненок полагает, что новые ограничения «создадут дополнительные проблемы для российских производителей из-за переориентации поставок на рынки стран Юга и Востока, а также будут способствовать увеличению дисконта при продаже алюминия из-за его российского происхождения».

Персональные санкции в рамках нового пакета ЕС введены в том числе в отношении основных владельцев угольных компаний «Мечел» и «Эльга» Игоря Зюзина и Альберта Авдоляна, а также акционера золотодобытчика ЮГК Константина Струкова. «Мечел», ряд структур «Эльги» и ЮГК уже находятся под блокирующими санкциями США. Великобритания 24 февраля распространила санкции на добытчика угля «Сибантрацит», который также находится в SDN List.

Также новые санкции запрещают временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС, предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».

Порты и логистика

Часть новых ограничений направлена на усложнение транспортной логистики — под санкции ЕС попали порты Астрахань и Махачкала на Каспийском море, Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и порт Новороссийск на Черном море. «Зарубежные страны продолжают демонстрировать издевательскую небрежность, формулируя причины введения и определяя границы санкций»,— говорит собеседник “Ъ” в портовой отрасли. Порты Астрахани и Махачкалы включены в списки формально за перевалку беспилотников, снарядов или относящихся к ним технологий, а Усть-Луга, Приморск и Новороссийск — за использование при транспортировке российских нефтегрузов судами, применяющими бессистемные и высокорисковые практики судоходства. В «Транснефти» (оператор нефтяных терминалов во всех трех портах) отказались от комментариев.

Вместе с тем если Приморск — порт, строго ориентированный на нефтеналив (в 2024 году перевалил 43,8 млн тонн нефти и 16,9 млн тонн нефтепродуктов), то в границах двух остальных портов ведется перевалка массы других, ненефтяных грузов. Так, в Новороссийске, крупнейшем порту юга России, идет перевалка почти всех возможных грузов — в том числе контейнеров, зерна, леса, руды, а в Усть-Луге перегружаются уголь, руда, контейнеры, минудобрения.

В санкционном пакете сделана оговорка для зерна и минудобрений, но как быть с перевалкой других грузов — операторам пока не ясно.

Пока юристы анализируют представленные списки и предполагают, что ненефтяных грузов документ не касается, говорит источник “Ъ” в операторе одного из терминалов по перевалке генеральных грузов. «Мы исходим из того, что на стивидорные компании, расположенные в указанных портах и не занимающиеся перевалкой обозначенных в документе грузов, указанные ограничения не распространяются,— говорит собеседник в другой стивидорной компании.— Однако мы впервые сталкиваемся с тем, что вводят санкции не в отношении компаний, а в отношении локаций».

Помимо этого, на основании «использования аэропортов в военных целях» заблокированы любые операции с аэропортами Внуково и Жуковский. Также под ограничения попали аэропорты Казани, Перми, Екатеринбурга и Пскова. В связи с включением российских морских портов и аэропортов в санкционный список Иван Тихоненок предупреждает о проблемах при доставке грузов в РФ: «Иностранные банки, логистические и страховые компании будут испытывать серьезные трудности при оплате, если в грузосопроводительных документах будут фигурировать санкционные пункты прибытия или перевалки грузов».

Конвейерные ограничения

Под новые санкции Великобритании попали и представители российского автопрома. В список включены гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, владелец и глава «Арт-Финанса» (в середине января переименован в «АГР-Холдинг») Андрей Павлович, а также дилерская группа «Авилон», президентом которой до 2022 года был господин Павлович. В документе «Авилон» называется поставщиком автомобилей для силовых структур.

«Автодому» помимо дилерского бизнеса принадлежит бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье, который так и не был перезапущен с 2022 года. По данным источников “Ъ”, компания ведет переговоры с китайской Chery: планировалось, что еще в 2024 году на предприятии будет налажен выпуск автомобилей Exeed, однако серийное производство так и не началось. Персональные санкции против господина Ольховского, отмечает источник “Ъ” на рынке, не должны отразиться на работе компании.

«АГР-Холдинг» владеет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге. По второй площадке на прошлой неделе компания заключила с китайской Defetoo соглашение по производству автомобилей под брендом Tenet.

По мнению главного стратега «Вектор Капитала» Максима Худалова, санкции рассчитаны на создание трудностей в переговорах российских компаний с китайскими партнерами. «Подобные проблемы обходятся заменой глав компаний номиналами. К подобному развитию событий готовы как российские компании, так и китайские коллеги»,— поясняет он.

Крипта и банки

В 16-м пакете в отношении финансовых институтов санкции ЕС оказались вторичными — ранее на криптобиржу Garantex и на перечисленные банки уже накладывал санкции американский OFAC. При этом в протоколе ЕС указано, что Garantex позволяла вносить и выводить средства с помощью банковских карт Сбербанка, T-Банка и Альфа-банка, которые находились под санкциями Евросоюза. Опасаясь, что «клиенты этих банков могут получить доступ к мировой финансовой системе» через эту биржу, и было принято решение о ее внесении в санкционный список.

Garantex как обменник «популярна в России и в целом в русскоговорящем сегменте, так как на нее приходится достаточное количество объема, а ценник остается весьма привлекательным», отмечает СЕО и основатель BitOK Дмитрии Мачихин. Биржа изначально была зарегистрирована в Эстонии, но всегда работала в России, и сейчас это полностью российская организация, добавляет основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. Впрочем, OFAC внес Garantex в санкционныи список еще в апреле 2022 года.

Вместе с тем формальные санкции, «накладываемые госорганами вроде OFAC, не влияют на собственно движение токенов в блокчеине», отмечает господин Лихунов.

Санкции ЕС, вероятно, повлияют на работу обменника в основном с репутационной точки зрения, как в части проваидера ликвидности для трансграничных сделок, то есть для больших корпоративных клиентов, так и для тех, кто осуществляет обмены, считает Дмитрий Мачихин. Вместе с тем на движение токенов влияет «разметка в AML-системах (антиотмывочные системы.— “Ъ”)», отмечает Игнат Лихунов. Самые крупные из них — ChainAnalisys, Elliptic. «Именно разметка в таких системах кошельков определенной биржи, как Sanctions, то есть повышенный риск, и является основанием для криптобирж о заморозке всех этих токенов»,— поясняет господин Лихунов.

Кроме того, с 17 марта прекращается доступ к системе SWIFT для банков «Ак Барс», «Уралсиб», «Точка», НР-банк, Росэксимбанк, «Синара», Примсоцбанк, ВВР-банк, «Кубань Кредит», Кузнецкбизнесбанк, Мир бизнес банк, а также РНКО «Платежный конструктор» и НКО «Петербургский расчетный центр». Впрочем, банки, находящиеся в SDN List, и так не могли использовать SWIFT, потому что банки-контрагенты не принимали от них не только деньги, но и финансовые сообщения, говорит источник “Ъ” на финансовом рынке. По словам управляющего партнера АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслава Ушкалова, неотключение ранее этих российских банков от SWIFT не давало им никаких преимуществ, так как они все равно не могли «вести полноценные расчеты в основных мировых валютах» (долларах и евро): «Контрагенты просто смотрели на национальность банка и принимали решение в зависимости от токсичности самой национальности». Впрочем, Кира Винокурова допускает, что «новые меры могут затруднить альтернативные каналы международных платежей и создать проблемы для оставшихся российских банков».

Вместе с тем ЕС впервые ввел санкции в отношении банков из третьих стран, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог SWIFT), признав это мерами по обходу европейских санкций.

Это коснулось белорусских банков БелВЭБ и Белгазпромбанк, а также шанхайского филиала «ВТБ-Шанхай». Старший юрист КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов говорит, что санкции ЕС в части СПФС не стали неожиданными: «Ранее введенные США ограничения на подключение к СПФС и взаимодействие с подключенными к системе банками уже предупредили о последствиях ее использования и исключили участие в ней банков, которые не принимают на себя такие риски». К тому же, добавляет Ксения Касьяненко, есть и другие альтернативы SWIFT: в Китае есть система CIPS (используется для расчетов в юанях), а в Иране есть SUCRE, к которой подключены, например, банки из Венесуэлы и Эквадора.

Геймпад вам не игрушка

Евросоюз (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт в Россию игровых контроллеров (геймпадов), следует из заявления, опубликованного на сайте совета. Уточняется, что видеоигровые контроллеры, использующиеся в приставках, применяются для управления беспилотниками. «Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных к поставкам товаров, способствующих технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности»,— говорится в заявлении.

Теоретически управлять дронами с помощью геймпадов от известных брендов приставок можно, но гораздо проще взять азиатские игровые бренды, говорит собеседник “Ъ” на IT-рынке: «Геймпады Sony и Microsoft работают на собственных радио- и Bluetooth-каналах со специальным идентификационным чипом соответствия, поэтому перепрошивать их долго и дорого». Например, отмечает источник “Ъ” на видеоигровом рынке, МТС в своей приставке использует китайские контроллеры, у них большая дистанция от устройства до геймпада.

Иностранные производители игровых консолей и аксессуаров к ним еще три года назад объявили о прекращении дистрибуции своих товаров в стране.

Среди них — компания Sony (PlayStation), которая заморозила поставки продукции и отключила возможность россиянам пользоваться онлайн-магазином PlayStation Store. Microsoft тогда же прекратила гарантийную поддержку в РФ, заморозила поставки и отключила возможность пользоваться онлайн-услугами через Xbox Game Pass. Nintendo Co., производящая одноименную приставку и видеоигры, тогда же приостановила поставки в страну.

С конца 2022 года в правительстве РФ обсуждали вопрос выпуска отечественных игровых консолей, в результате в прошлом году поручение об этом дал президент РФ Владимир Путин. МТС уже представила один из прототипов — специализированную приставку для облачного гейминга, сообщал РБК. Дистрибуторы же не опасаются новых санкций. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заверил, что геймпады ввозятся не через ЕС, а «другими путями»: «Мы ожидаем, что дополнительные ограничительные меры ЕС не окажут значимого влияния на наличие ассортимента Xbox, PlayStation и Nintendo в России». Сейчас в сети представлен «широкий ассортимент» игровых устройств и аксессуаров производителей, включая PlayStation 5 Pro и Xbox Series X, уточнили в компании, готовится старт продаж Nintendo Switch 2. В «Марвел-Дистрибуции» уточнили, что основной поток поставок идет из Китая, ОАЭ, Казахстана и других стран. При этом участники рынка не исключают, что стоимость консолей может увеличиться до 10% из-за удлинения логистических цепочек.

Диана Лисунова, Юлия Юрасова, Наталия Мирошниченко, Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко, Ксения Куликова, Максим Буйлов