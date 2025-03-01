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Коммерсантъ FM
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Reuters: Трамп больше не заинтересован в сделке с Украиной по ископаемым

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент не заинтересован в пересмотре соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Ожидалось, что сделка будет подписана на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Собеседник агентства уточнил, что президент США улетел во Флориду и не планирует возвращаться в столицу в ближайшее время.

Переговоры президентов США и Украины переросли в спор, после чего досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Fox News сообщало, что американская сторона попросила украинскую делегацию покинуть Белый дом. По информации Axios, Владимир Зеленский по окончании разговора с Дональдом Трампом еще час ожидал, чтобы подписать соглашение.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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