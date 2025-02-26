Чистящие средства привлекли деньги

Сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и основатель Indigo Capital Partners Петр Жуков вложился в бизнес по производству влажных салфеток и дезинфицирующих средств под брендом «Дезавид». 20% в компании могли перейти ему от бывшего исполнительного директора Фонда кино Сергея Толстикова. Рынок средств для уборки и гигиены растет, но маржинальность такого бизнеса остается относительно невысокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основатель инвесткомпании Indigo Capital Partners Петр Жуков 21 февраля 2025 года получил 20% в ООО «Адекватные технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. Компания занимается производством и продажей дезинфицирующих средств и бытовой химии под брендом «Дезавид». В Indigo Capital Partners и «Адекватных технологиях» “Ъ” оперативно не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что 20% в компании могли стоить 10–20 млн руб. Речь, вероятно, о сделке cash in, то есть деньги пойдут на дальнейшее развитие компании, не исключает он.

ООО «Адекватные технологии» существует с 1998 года. Помимо господина Жукова соучредителями компании выступают Антон и Ольга Балеховы. Они контролируют в структуре 67,7% и 12,3% долей соответственно, следует из данных СПАРК. Продавцом 20-процентной доли, вероятно, выступил Сергей Толстиков. В 2010–2013 годах он руководил Фондом кино. На вопросы “Ъ” предприниматель оперативно не ответил.

Согласно СПАРК, выручка «Адекватных технологий» в 2023 году составила 23,8 млн руб., показав незначительный прирост к прошлому году. Ее ассортимент включает в себя влажные салфетки, средства для уборки дома, очистки бассейнов.

Петр Жуков — сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Согласно СПАРК, ему принадлежат 75% в ООО «Индиго кэпитал партнерс», еще 25% у Марии Минсковой. Indigo Capital Partners инвестирует в российские компании с 2011 года. В начале прошлого года фонд, в частности, вложился в бизнес производителя продуктов на растительной основе Velle, получив 34,96% в его основной структуре (см. “Ъ” от 18 января 2024 года).

Согласно аналитической компании «Нильсен», розничные продажи бытовой химии в 2024 году выросли на 1,3% в натуральном выражении и на 7,5% в деньгах. Продажи влажных салфеток в 2023 году в натуральном выражении увеличились на 5,7% год к году, в 2024 году — на 14,4%.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Татьяна Пушкова называет производство бытовой химии и антисептиков перспективным из-за развития импортозамещения после ухода мировых брендов. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что до 2020 года, когда стимулом для бизнеса стала пандемия COVID-19, 75% рынка дезинфицирующих средств формировали иностранные компании. Сейчас потребность в очищающих средствах в мире, по его словам, растет, а российским производителям удается развивать экспорт в страны постсоветского пространства.

Но бизнес не отличается высокой маржинальностью: она составляет 5–15% операционной прибыли, говорит госпожа Пушкова. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский обращает внимание на то, что рентабельность сильно зависит от доступа к дешевому сырью и наличию достаточных собственных производственных мощностей.

Татьяна Пушкова предупреждает, что рынок остается и конкурентным. «Для завоевания и удержания своей доли необходимо разрабатывать товары с уникальными свойствами, постоянно расширять ассортимент»,— поясняет эксперт. Господин Бобровский обращает внимание на то, что во многих категориях товаров гигиены потребители мало привязаны к конкретному бренду. Из-за этого формировать лояльную аудиторию может быть непросто.

Александра Мерцалова