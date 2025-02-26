Экс-замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Первым заместителем гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен экс-заместитель министра промышленности Олег Бочаров. Он будет отвечать за стратегическое развитие корпорации и реализацию госпрограмм, в том числе в части гражданского самолетостроения, сообщила пресс-служба ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-заместитель министра промышленности Олег Бочаров (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Экс-заместитель министра промышленности Олег Бочаров (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олег Бочаров окончил Московский авиаинститут и Российскую академию государственной службы при президенте. В 1997–2013 годах был депутатом Мосгордумы, в 2014–2017 годах руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Был назначен на пост замглавы Минпромторга в феврале 2017 года. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности 19 февраля 2025-го. Его сменил Геннадий Абраменков, который с 2021 года возглавлял опытно-конструкторское бюро «Факел».

В ноябре прошлого года в ОАК сменился гендиректор: на смену Юрию Слюсарю, который стал врио губернатора Ростовской области, пришел Вадим Бадеха. Господин Бадеха до этого 14 лет возглавлял Уральский завод гражданской авиации.

О кадровых перестановках — в материале «Ъ» «У авиазаводов разлетелось руководство».