Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США

Президент Владимир Путин заявил, что первые контакты представителей России с новой администрацией США вселяют надежды, есть встречное желание решать проблемы. По его словам, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от стереотипов. При этом западные элиты, отметил глава государства, продолжают попытки сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.

«Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы»,— cказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

«Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог»,— подчеркнул российский президент. Он призвал использовать возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций США и России, на которой обсуждались перспективы налаживания отношений стран и урегулирования российско-украинского конфликта. Среди основных договоренностей, достигнутых на переговорах,— восстановление штата посольств. 27 февраля в Стамбуле проходит встреча делегаций стран по этому вопросу.

Лусине Баласян