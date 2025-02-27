ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Банк России решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Новая дата будет объявлена позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов»,— рассказала госпожа Набиуллина на Ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа 2023 года. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц.

Новый этап тестирования операций с цифровым рублем стартовал 1 сентября 2024 года. Общее число участников пилота увеличилось с 600 до 9 тыс. человек, с 22 до 1200 компаний. Предполагалось, что к июлю 2025 года предоставить клиентам операции с цифровым рублем должны были 13 системно значимых кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Юникредит Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и МКБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».