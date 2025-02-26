В Госдуме предложили вернуть ФСБ следственные изоляторы

В Госдуму сегодня, 26 февраля, внесен законопроект, в котором предлагается вернуть Федеральной службе безопасности (ФСБ) право создавать следственные изоляторы и полномочия по «содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также их доставлению и конвоированию». Законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале он пояснил, что данная инициатива связана с активизацией «разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ» против России после «госпереворота на Украине» и начала спецоперации. По данным господина Пискарева, с 2015 по 2024 год количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме увеличилось в три раза, а число подозреваемых и обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей,— в четыре.

«Содержание обвиняемых по преступлениям против безопасности государства в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России, позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений»,— уверен депутат.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии напомнили, что Россия взяла на себя обязательство передать управление всеми пенитенциарными учреждениями и надзор за исполнением наказаний в компетенцию Министерства юстиции в связи с вступлением в Совет Европы в 1996 году. Во исполнение этих обязательств президент РФ 12 июля 2005 года издал указ №796 о передаче следственных изоляторов в уголовно-исполнительную систему РФ. Однако Василий Пискарев убежден, что «принятые ранее с подачи западных "партнеров" в целях соответствия "европейским ценностям" решения не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений».

Божена Иванова