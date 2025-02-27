Правительство ограничило экспорт бензина до конца лета
Правительство, как и ожидал «Ъ», решило продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний. Ограничение не коснется поставок, осуществляемых непосредственными производителями нефтепродуктов. Предыдущий запрет должен был истечь 28 февраля.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержки экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту автомобильного бензина»,— говорится в сообщении правительства в Telegram. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на сайте правительства (.pdf).
Запрет на экспорт бензина был введен в России на период с марта по конец августа 2024 года. В мае эмбарго временно отменили, но уже с сентября действие запрета на поставки за рубеж было продлено. Ограничения должны были действовать до конца декабря прошлого года, но в ноябре правительство разрешило до 31 января 2025 года экспорт компаниям, которые производят более 1 млн т бензинов в год. Позднее это разрешение было продлено до конца февраля. Для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью запрет действовал без исключений.
С начала февраля цены на бензин в России планомерно росли. По данным Росстата, на неделе с 4 по 10 февраля бензин подорожал на 0,06%, с 11 по 17 февраля — на 0,21%, с 18 по 24 февраля — на 0,08%. По данным на вчера, 26 февраля, стоимость бензина марки АИ-92 на СПбМТСБ снизилась на 0,33%, до 49 690 руб. за тонну, АИ-95 — на 0,83%, до 54 221 руб. за тонну.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин канул в лето».